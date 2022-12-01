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【周焯華受查】周焯華案1月18日宣判　對被控黑社會罪「感無奈及不解」

股市 22:10 2022/12/01

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【周焯華受查】周輝華案1月18日宣判　對被控黑社會罪「感無奈及不解」

太陽城集團創辦人周焯華案上月中進入結案陳詞，據澳門日報報道，周焯華案控辯雙方今日完成陳述，澳門法院將於2023年1月18日上午9時30分宣判。報道指，首被告周焯華表示，對於被控犯罪集團及黑社會罪，感到非常無奈及不解。

周焯華一方表示，太陽城在澳門經營十多年，在全球多個國家經營貴賓廳業務，從未收過投訴或舉報，從無人命傷亡、財物損失。此外，在全球包括中國內地，無發生過1宗刑事案件，亦從無進入內地宣傳推廣招攬賭博，一向奉公守法經營澳門貴賓廳平台。

辯方續稱，太陽城曾經為澳門創造博彩收入3000多億元，質疑他會否為此合法收益去掩飾「賭枱底」收益210多億元，認為周焯華沒有犯罪意圖、報酬。

周焯華指出，太陽城過去每月將9成收入投入社會公益活動、康樂及文化事務，只有一成作為太陽城當月利潤。他向因案件而被羈押的同事及其他家人致歉，希望法庭開釋涉案員工。

周焯華：「我不賭錢」 稱太陽城沒有賭底面業務，可見【下一頁】

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