【醫學科技】與美國食品藥物管理局討論獲進展 馬斯克稱Neuralink有望半年內啟動人體實驗

全球首富馬斯克 （Elon Musk）周三 （30 日）宣布，因與美國食品藥物管理局（FDA）討論獲得進展，旗下的神經科技公司Neuralink 有望在6個月內展開人體實驗，目前有關實驗只在動物測試。

【同場加映】【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

Neuralink正研發腦機介面（brain-computer interface），原理為希望通過植入腦部晶片，從而令傷殘人士恢復活動能力，並有望治療柏金遜、阿茲海默症等腦部疾病。



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記者：何珊如