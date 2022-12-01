【網絡安全】調查揭示逾8成被訪者旗下員工 使用未註冊裝置登錄工作平台 增加混合工作網絡安全風險

疫情令混合工作模式變成職場新常態，但近日有調查顯示，員工使用未註冊的裝置登錄工作平台，將為香港企業帶來新的網絡安全挑戰。科技產品供應商思科（Cisco）於今年8月至9月期間，委託獨立市場調查公司，訪問了全球6,700名負責網絡安全的企業和IT主管，84%香港受訪者指出他們的員工使用未註冊的裝置登錄工作平台，約68%表示其員工每天使用未註冊裝置辦公的時間至少達工時的10%。

【溫股知新】時間換空間 股票教你揀

《我的位置，我的裝置：混合工作的新網絡安全挑戰》報告訪問了來自27個市場約6,700名網絡安全專家，顯示他們對於員工使用未註冊裝置和具有潛在風險的網絡登錄工作平台，以及相關風險，有所擔憂。

89%香港受訪者認為，混合工作模式下，遙距登錄會增加網絡安全事故的風險，反映網絡安全主管清楚知悉使用未註冊裝置的相關風險。約90%香港受訪者表示，他們的員工至少使用兩個網絡登錄工作平台，28%更表示其員工使用超過5個網絡。

員工使用未註冊的裝置，為網絡安全專家在應對當前複雜的網絡威脅環境增添挑戰。約38% 香港受訪者表示在過去12個月內曾經歷網絡安全事故。其中最常見的3大網絡安全事故類型為惡意軟件、網絡釣魚和阻斷服務攻擊（Denial of Service, DoS）。在受網絡安全事故影響的受訪者中，73%表示損失超過10萬美元（折合約港幣78萬元），41%則表示損失超過50萬美元（折合約港幣390萬元）。

調查亦顯示，87%香港網絡安全主管指出，網絡安全事故可能會在未來12至24個月擾亂業務運作。從好的一面來看，他們正在積極提升防護以應對內外威脅。而隨著大眾對相關挑戰的認知日益增加，87%香港網絡安全主管預計企業未來1年的網絡安全預算將增加逾10%，88%則預計在未來24個月內會升級IT基礎架構。

【著數優惠】YOHO MALL及MOKO大抽獎活動 消費滿指定金額即抽過百萬元獎賞 獎品包括Toyota Sienta座駕及Apple手機【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

$150試閱《iMoney》電子版3個月

責任編輯：嚴浩文