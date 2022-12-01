【券商點睇】力勁科技在手訂單充裕 下半年壓鑄機銷售有望提速

海通國際表示，力勁科技（00558）傳統業務需求下滑，中期盈利承壓，但公司在手訂單充裕，壓鑄機下半年的銷售有望提速，2023年壓鑄廠商放量趨勢明確，預計2024年銷量有望維持高增長。該行維持力勁科技（00558）「優於大市」評級，目標價12港元。



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該行指公司今年9月發布，與廣東鴻圖攜手研發的全球首台12000T超大型智能壓鑄單元，用於新能源汽車更大車型的前後艙、中底板電池等一體化結構件的集成化設計與製造，目前已完成樣件試產。同時深汕壓鑄機生產基地建成投產，主要生產6000T及以上超大型壓鑄單元與配套設備，公司超大型壓鑄單元產能整體提升30%。目前已規劃待建的杭州灣大型壓鑄機廠房如期推進中，投產後預計新增產能空間達到40億元。

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海通國際又指，壓鑄廠商加速投資擴產，行業迎來產能密集釋放期。在輕量化浪潮下，壓鑄廠商與模具廠商加速募資擴產。 其中鋁壓鑄件配套新能源車具備量價雙重支撐，板塊有望在2023年維持高於行業的業績增速。 壓鑄產業鏈中游企業的成長邏輯兌現，將帶動上游設備商業績增長，而力勁科技有望持續受益於輕量化趨勢。 另外隨著壓鑄機廠商競爭加劇，設備良率及性價比將成為下游重點考量因素。

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撰文：鄭昊彤