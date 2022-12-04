【宏觀術數@iM網欄】玄空+占星 12月兩個重要關鍵點

上期藉著世界盃足球賽事盛事機會，順便談論術數關於術數用於博戲預測的一些方式和考慮情況。當中介紹了今年及流月偏財運較強的日元人士，希望朋友們能有所獲益。同時亦有提及到由於農曆十月份文昌化忌，於博奕方面便容易出現爆冷或失算而招損失的情況。另一方面，農曆十月份的玄空飛星二黑入中，和流年五黃重疊，月內新冠疫情亦頗有反覆，在過往已作分析。不竟轉眼又踏入西曆12月份，也是時候往前看看未來的宏觀局勢。

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12月份有兩個值得留意的關鍵點，西曆11月底已進入農曆十一月（節氣曆以西曆12月7日大雪節後為壬子月）；大家或許會留意到每年大雪節後的月份，按干支曆排列都是十二地支之首的子月，反而一年開始的立春節後的月份，其實已是地支排列第三的寅月，當中有歷史和物候象數上演變的結果。過往春秋戰國及以前，也的確有用過子月開始進入新一年的做法，亦用過丑月，及至漢武帝後立定寅月以後也就跟從。於大部分術數推算上，也相應跟隨而發展，惟至今仍有部分派別及術數是以子月或冬至換年的，日謙也曾略為介紹過。

另一個關鍵時刻則為12月22日冬至節。

紫微斗數四化星會和流年壬寅年重疊，變成雙重天梁星化祿和武曲化忌，情況和正月壬寅月略有相近，但由於節候和其他術數條件而有差異。年初武曲化忌帶來的破財、損失或倒閉等情況，這月份亦會帶來相當不利，對商業和投資都是要「打醒精神」的月份。而天梁化祿雖云是祿星，但除非行業配合，否則大多主先有麻煩再進財，又或是帶賠償性質的財源，對一般平常行業則容易因11月份文昌化忌等情況出現損失或容易被騙，但對個別行業如保險、法律訴訟或替人排難解紛的工作性質，如醫療護理、社會福利等都略為有利。

農曆十一月份香港天星盤，較差者為地產宮，內有海王星和木星，而海王星受到火星的不良干擾，估計樓價可能仍會有下調幅度，特別是容易受境外投資者，或外圍環境或財團的行動或決策所影響，出現較大的短期跌幅。同時，房地產和內房相關行業也較為疲弱。

另一個較長綫天星現象，為冥王星受不良干擾衝擊，於本港星盤影響經濟和金融市場，特別需要留意英資企業或英國雙邊帶來不利，此現象同時出現在冬至星盤內，也就是對明年第一季也有相當負面影響，投資者或經營者都值得留意一下。而近日公布最新的本港進出和數字均強差人意，貿易逆差亦有增加，配合流月和冬至星盤情況，恐怕貿易和進出口業未來短時間真的會是急降氣溫，等候春天重來了。

冬至節由於是始入星盤，對明年第一季度會有重要啟示性，而更須要配合明年天干地支和斗數四化星，帶出更多資訊，下期再為大家作較詳細分析。

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作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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