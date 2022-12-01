【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】奧比斯盲俠行新增160公里組 走勻全港山徑贏取80,000里數

疫情下不少跑步活動以線上方式舉行，肩負全球救盲使命的慈善機構奧比斯每年都會舉辦盲俠行活動籌款，今年亦都不例外，透過累積行路及跑步里數方式鼓勵更多朋友四處行走及跑步，活出更健康人生，將運動里數轉化為善款支持救盲。如果大家經常跑步及跑山，更加不要錯過，隨時拿走過萬的飛行里數，至於缺少運動的你，不如亦趁今次機會走出comfort zone，一起每日行多步吧！

▲ 今年奧比斯盲俠行找來近期紅人余德丞，一起與大家行勻香港。

適逢奧比斯40週年， 奧比斯特別舉辦40日全挑戰，由上星期六11月26日起至明年1月4日舉行，並特設三個距離讓大家選擇最適合自己的步伐組別，包括40公里輕鬆行、100公里深度行及160公里終極行（四徑挑戰），讓參加者挑戰行勻香港四大山徑，在山峰傲視全港美景。奧比斯更特別找來贊助商贊助100公里及160公里挑戰，參賽者每行1公里，公司就會捐出$10，支持奧比斯全球救盲工作，發揮雙倍救盲力量。

行開跑開山的朋友，就不要錯過160公里終極行，參加者必須在40日內以香港四大山徑完成160公里挑戰，包括麥理浩徑 (任選1-10段)、衛奕信徑 (任選1-10段)、鳯凰徑 (任選1-12段)及港島徑 (任選1-8段)。由於大會不會限制指定山徑同路段，參加者可以重覆行四徑中同一路段去完成160公里，完成了山徑160公里之後，就可以透過行四徑或以外既任何路線繼續進行距離挑戰。

▲ 麥理浩徑10段輕鬆易走，親子一齊行也不錯！

▲ 晚上跑麥理浩徑10段可欣賞屯門夜景。

和往年一樣，盲俠行特別為每組設立快腳鬼大獎，每組最快完成目標的參加者可獲高達10,000里數獎勵。另外，若最終打入總距離冠軍，更可贏取高達 80,000 里數，亞軍及季軍亦可分別獲得40,000及20,000里數，實行換機票遊走全世界。

今年大會特別要求參賽者使用指定手機應用程式Oushhh，相信是為了減少大家cap圖產生爭議所致。然而今年參加的朋友就沒有去年那麼方便，因為不能單靠跑步手錶，而要經常帶著電話跟身才能開啟有關程式，電話耗電量亦大增，特別是去行或跑長途山時，帶備後備電源少不得。如果去運動場快跑沒有帶電話跟身習慣，帶著電話跑相信亦會有點不自然。

▲ 大會特別要求參賽者透過Oushhh手機app記錄每一次活動。

小弟因為跑開步跑開山，去年最終成績打入前十名，得到8,000里數，希望今年再接再勵並得到快腳鬼大獎。若要儲更多里數，小弟發現行山或跑山較跑步容易，因為挑戰山路隨時遇上GPS接收較差的地方，加上手機應用程式接收GPS往往不及運動手錶理想，所記錄的有關里數可能會較實際行或跑為多，所以這次比賽亦另類鼓勵多些走入山徑發掘美景。此外，想提早完成山徑160公里挑戰，亦可選擇四徑較平的路段，包括屯門麥理浩徑10段、港島徑布力徑及大潭水塘引水道，以及鳳凰徑長沙引水道等，以六至七分鐘一公里的速度去跑，相信亦不會太難。

▲ 布力徑除了是熱門跑步地方，亦是港島徑的其中一段。

▲ 大帽山巴士站旁的麥理浩徑亦好跑，更可以同時挑戰漁護署的香港遠足挑戰打卡活動。

另外，大會特別為參賽者提供免費行山或跑步保障，包括提供五程行山保（每程六小時），或涵蓋500公里的跑步保，助參賽者完成挑戰，十分貼心。參加者除了可獲印有香港地圖Dri-fit運動T裇及型格完賽獎牌連紀念手機掛繩，所有完成160公里挑戰的參加者，將會獲得專屬的個人完成獎座，獎座上會印上參加者姓名，成為獨一無二紀念品。有興趣報名的朋友，可在12月18日或之前到以下網站登記：https://bit.ly/3hMx6VS

▲ 參加比賽即時送上五程行山保障，可隨時啟用。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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