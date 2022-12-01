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【創科發展】「2022香港資訊及通訊科技獎」 數碼港社群初創奪31獎 CEO：足證數碼港有良好的創科氣氛

理財智慧 21:43 2022/12/01

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數碼港27間社群初創在「2022香港資訊及通訊科技獎」 共奪得31個獎項，包括3個大獎和9個金獎，是獲獎數量最多的數碼社群。數碼港於今日舉行祝捷會慶祝是次佳績，一眾獲獎初創亦展示得獎產品及方案。

【異動股】 小鵬汽車上季收入升近兩成 惟虧損擴大49% 料第四季汽車交付量最多跌52%【下一頁

【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

數碼港行政總裁任景信表示：「今年數碼港社群在資訊及通訊科技獎大豐收，勇奪 31 個 獎項，橫跨 7 個獎項組別，來自數碼港主打發展的領域，包括金融科技、數碼娛樂及 智慧生活，為園區培育的初創感到驕傲。」此外，他亦提到數碼港的初創企業逾1,800間， 相比四年前，今年獲獎初創的數目增加超過一倍，反映社群內有不少具實力的初創公司，亦足證數碼港有良好的創科氣氛、發展蓬勃。

3間獲得大獎的初創包括研發嶄新介質傳導聲音系統的「複耳科技」、專注城市農業科技的「水耕細作」以及發展互動模擬飛行培訓的「AerospaceTS」亦在祝捷會上間分享了研發產品的抱負、過程中遇到的困難，以及對未來的展望。複耳科技有限公司創辦人林旭認為數碼港提供平台，協助把於內地研發的產品推出市場，今次獲獎令技術獲得認證。

【有相睇】天晉兩房892萬售 居屋換樓客「升呢」住私樓【下一頁

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而另一間獲獎初創水耕細作營運及科研總監聶俊就表示︰「公司未來會積極拓展海外市場，包括泰國、新 加坡及澳洲等，數碼港有計劃支援初創拓展海外市場，擴闊初創的發展空間。」

至於身為機師的AerospaceTS的聯合創辦人胡智恒就指出，數碼港培育計劃在研發階提供了資金支持，也在如何營運初創及推出市場方面，為他們提供了寶貴意見。

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記者：鄭日棱

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