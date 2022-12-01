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東環外籍業主賣樓回國　持貨5年帳蝕37.5萬離場

股樓投資 20:33 2022/12/01

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中原地產王文彬表示，現時買家態度普遍觀望，成交低迷。東涌東環剛錄得12月首宗成交，屋苑2A座高層03室成交，實用面積482平方呎，享海景，屬優質兩房單位。今年10月開價705萬元，外籍業主賣樓回國，故擴大議價空間，累減59.5萬元或8.4%，獲上車客以645.5萬元承接，實用呎價13392元。原業主於2017年8月以683萬元購入單位，持貨5年轉售，帳面蝕37.5萬元，單位貶值5.5%。

王文彬表示，東涌區11月錄得26宗成交，相比10月37宗成交減少30%。惟東環成交表現不俗，錄得6宗成交，比前月僅1宗成交多5倍；平均實用呎價錄14079元，較前月12550元下跌11%。由於東環業主較肯落價，帶動成交回升，現時議價空間約15%至20%。

 

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撰文 : 蔡子俊

東環 東涌 中原地產 二手市場

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