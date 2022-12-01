【著數優惠】1元機場快綫車票下周三網上開搶 名額1萬份先到先得 「機鐵仔」沿線快閃大派限量版精品禮物

港鐵公司（00066）將於12月7日（周三）推出「搶1元機場快綫車票」網上活動，大家只需要登記成為MTR Mobile應用程式登記用戶，即可於活動當日下午2時起，透過MTR Mobile內的「我的獎賞」，以先到先得形式搶1元機場快綫車票，名額共10,000份。

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獨有優惠碼將於搶到1元車票後的24小時內，加入到「我的獎賞」內的「禮品」頁面， 由活動翌日起至2023年1月31日，經MTR Mobile或港鐵網站，輸入此優惠碼，即可以1元購買到機場快綫成人或小童單程票1張（香港站、九龍站或青衣站出發均可），車票原價高達110元之餘，更可於購買日起92天內使用。

由12月16日至2023年1月29日，3至1歲的小童使用有效的小童八達通可免費乘搭機場快綫，而64歲或以上的長者使用有效的長者八達通或樂悠咭，亦可享半價乘搭機場快綫，由香港站、九龍站或青衣站往返機場站。

由12月16日至2023年6月30日，乘客只需經MTR Mobile跳轉至預約的士平台etaxi，預約的士前往香港站、九龍站或青衣站轉乘機場快綫，即可以7折優惠購買機場快綫車票前往機場；回程於預約的士平台etaxi以原價購買機場快綫車票，再轉乘的士前往目的地，亦可享30%車票等值之的士車費回贈，以扣減的士車資。

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一輛以「機鐵仔」為概念的列車，將於12月16日起於機場快綫行走。 每節車卡將滿布得意可愛的「機鐵仔」圖案，玩味十足。乘客更可在車站內，收聽到由王菀之聲演「機鐵仔」重新改編自黎明《眼睛想旅行》的新歌《飛得去旅行》。 大家既可以聽到王菀之的聲音，又可以和「機鐵仔」影相打卡，享受一個不一樣的機場快綫旅程。

於12月20日至24日期間，「機鐵仔」更會於機場快綫香港站、九龍站及青衣站快閃現身，大派限量版「機鐵仔」精品套裝與大家歡度佳節。每套精品套裝有齊出門必需防疫裝備，設計得意可愛，先到先得，送完即止。

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責任編輯：嚴浩文