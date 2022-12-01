【ESG】騰訊、安踏躋身全球十大最具透明度ESG報告企業

▲ 【ESG】安踏及騰訊並列全球最具ESG透明度第八位

Global ESG Monitor（GEM）發布 2022「ESG 透明度監測」評級報告。在港上市的安踏體育 （02020） 及騰訊控股 （00700） ，於該機構率先發表的「國際報告」所分析 197 間企業的 ESG 報告中，躋身「國際報告」的全球前 12 名 ESG 報告最具透明度的企業，雙雙排名第 8 。

是次 GEM 「國際報告」比較各大洲 ESG 報告的透明度，以100分為滿，歐洲企業平均得 66 分，其次是亞洲的 56 分，美國和澳洲同以 53 分並列第 3 位。

GEM「國際報告」指， 就 ESG 透明度，前 12 名企業中有 9 間來自歐洲，3 間來自亞洲。在 ESG 報告方面總分最高，因此取得最具 ESG 透明度的企業是意大利國家電力公司 Enel SpA。安踏體育、騰訊控股均奪得 77 分，並列成為全球最具透明度 ESG 報告第 8 位。

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記者：宋佩恩