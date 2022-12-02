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【科技巨擘】馬斯克稱與Apple誤會已解決 蘋果不會將Twitter app下架

環球政經 19:26 2022/12/02

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全球首富Elon Musk在收購Twitter被後迅速展開多項改革，當中有不少引起爭議，近日多間大型企業均宣布將暫時停止在Twitter的廣告計劃，持續觀察平台的未來發展再決定是否繼續投放廣告預算。

【本地零售】受消費券帶動　10月零售銷售按年升3.9%【下一頁

【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

而在另一邊廂，馬斯克近期又與蘋果引發了新一輪的紛爭，前者在收購Twitter後大力抨擊蘋果，並指蘋果曾威脅會下架Twitter，當時馬斯克表示不會支付高達30%的蘋果稅，如果沒有選擇將會與蘋果開戰，但事件在11月30日迎來轉機，馬斯克表示已經前往蘋果總部與執行長庫克見面，解決了雙方之關的誤會。

【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

馬斯克也透露與庫克談話很順利，已經解決Twitter可能被App Store下架的問題，他表示這是一次相當良好的溝通，庫克在會面當中表明了蘋果不會下架Twitter的立場。而在這場會面之前，馬斯克曾發文批評App Store審核機制違背言論自由精神，如果Twitter被兩大應用程式平台下架，他將會自己製造手機。最後馬斯克亦在12月1日上傳了一段影片，當中感謝庫克帶他參觀蘋果美麗的加州古柏迪諾總部。

【有相睇】天晉兩房892萬售　居屋換樓客「升呢」住私樓【下一頁

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記者：鄭日棱

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