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【經濟環境】陳茂波表示經濟大環境仍疲弱 全年經濟預料負增長3.2% 唯香港情況已比海外良好

理財智慧 22:14 2022/12/01

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財政司司長陳茂波在出席本港一個論壇時表示，今年環球經濟相當疲弱，他引述國際貨幣基金組織（IMF）警告，全球有約40%經濟體將錄得連續兩個季度經濟收縮。他表示地緣局勢緊張幹擾供應鏈，引發通脹，加息快及收緊銀根，而在環球經濟增長動力受壓制下，亦削弱了企業的投資信心，從而拖慢投資步伐。

【創科發展】「2022香港資訊及通訊科技獎」 數碼港社群初創奪31獎 CEO：足證數碼港有良好的創科氣氛【下一頁

【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

陳茂波表示香港作為一個細小開放自由經濟體，極受外圍環境影響，但認為香港的情況已沒有海外那麼困難。他表示，香港通脹率低於新加坡，失業率亦回落至3.8%的較低水平，但經濟大環境仍疲弱，全年經濟預料負增長3.2%。他說，不少行業難以請人，但另一方面，基層市民收入升幅受限，市民生活存在壓力。

【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

他形容目前「在陰霾下放眼仍見到陽光」，傳統旺季的聖誕及農曆新年將至，加上12月新一輪消費券的派發，將對市道均有一定支持作用。至於未來仍有單車節及馬拉松等大型賽事及項目，他希望大家積極參與，帶動社會恢復正常，相信亦可刺激市道，幫助經濟。陳茂波指香港作為國際金融中心，連接內地和國際資本市場、投資者上有獨特角色，提供一個國際投資者熟悉信任和真正營商環境。

【有相睇】天晉兩房892萬售　居屋換樓客「升呢」住私樓【下一頁

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記者：鄭日棱

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經濟 陳茂波 財政司

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