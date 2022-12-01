【人事變動】星展香港企業及機構銀行總監張建生年底退休　副手林永德下月「坐正」

星展銀行（香港）宣布委任林永德（Wallace Lam）為董事總經理兼企業及機構銀行總監，明年1月1起生效，接替今年底退休的張建生（Alex Cheung）。林永德亦將出任星展香港管理委員會成員。

張建生為星展香港服務13年，該行指張擔任不可或缺角色，加深建立星展與客戶之間的緊密關係，大力拓展企業及機構銀行業務，同時專注培育內部人才。在張的領導下，星展成為全港其中一間收入最高的企業及機構銀行。

▲ 張建生今年10月27日出席星展銀行記者會。（資料圖片）

林永德自去年8月出任星展企業及機構銀行副總監以來，負責管理不同產品組別和業務範疇之間的協作項目。加盟星展前，林曾於滙豐擔任多項高級管理層職務，包括滙豐香港工商金融工商企業主管、環球銀行香港聯席主管、滙豐中國工商企業中國主管及高收益資本市場亞太區主管。

林永德畢業於美國加州大學伯克利分校哈斯商學院，擁有工商管理金融學及市場學理學雙學士學位，他目前是香港房屋協會監事會委員、 審計委員會委員兼財務專責小組委員、香港房屋委員會資金管理附屬小組委員會委員、香港銀行學會理事會成員委員、以及香港科技大學商學院職業發展顧問委員會委員。

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編輯：胡學能