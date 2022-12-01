【著數優惠】YOHO MALL及MOKO大抽獎活動 消費滿指定金額即抽過百萬元獎賞 獎品包括Toyota Sienta座駕及Apple手機

YOHO MALL聯同MOKO推出「冬日跨年大抽獎」，推廣期內於YOHO MALL消費滿指定金額並成功登記會員積分，有機會贏取Toyota Sienta 7座豪華、Apple手機及星級按摩椅；參加「即抽即獎」更有機會瓜分The Point巨額積分獎賞。

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商場同期舉辦大型聖誕主題裝置「雪影極幻森林」，包括YOHO MALL I的雪國小鎮6大唯美場景以及YOHO MALL II中庭的「巨大化聖誕國度」。由12月1日至2023年1月2日更特別於YOHO MALL II中庭呈獻「雪影極幻聖誕市集」，搜羅超過20個本地人氣品牌輪流進駐，包括港日聯乘設計手造陶器EWood Lifestyle 青木商店、本地釀製水果酒品牌Hkwinenot、提供清雅茶香香薰及傳統中醫草本浴沐配方的木見muk6jin6 x 不只notonly、西式烘焙美點Avoir du chien，以及自家設計輕奢飾品Wishe19等。

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冬日跨年大抽獎 活動日期 「Chill 級大獎」大抽獎活動

第一階段認受 19/11/2022 – 31/12/2023 期間內之消費，抽獎日為2023 年 1 月 27 日。

第二階段認受 1/1/2023 – 21/1/2023 期間內之消費，抽獎日為2023 年 2 月 13 日。 「即抽即獎」抽獎活動

認受 1/12/2022– 21/1/2023 期間內之消費，可每日於App內抽獎 參加資格 於2022年11月19日至2023年1月21日，The Point會員在YOHO MALL即日以電子貨幣單一消費滿HK$500或以上，將商戶發出之商戶機印發票及相符之電子貨幣付款存根正本（下稱「消費單據」）上傳至The Point手機應用程式或親臨YOHO MALL I & II顧客服務中心，完成並成功登記積分，即可獲得「Chill級大獎」抽獎機會1次，每套合資格的消費單據可獲最多2次抽獎機會，會員每日可登記消費單據作抽獎之次數不限。 所有未能於第一階段「Chill級大獎」得獎者將自動進入第二階段「Chill級大獎」抽獎。 於2022年12月1日至2023年1月21日，The Point會員在YOHO MAL即日以電子貨幣單一消費滿HK$500或以上，將消費單據上傳至The Point手機應用程式或親臨YOHO MALL I& II顧客服務中心，完成並成功登記積分，即可獲得「即抽即獎」抽獎機會1次，參加者須自行於The Point手機應用程式內換領並行使抽獎機會，每套合資格的消費單據可獲最多2次抽獎機會，會員每日可登記消費單據作抽獎之次數不限。 會員可於活動期內累積每日「即抽即獎」抽獎機會，並一次過進行抽獎。 抽獎方法 主辦方於抽獎日以電腦隨機抽出 會員每日可自行在 App 內進行抽獎 領獎方法 得獎者將由專人通知領獎 禮品即時自動發放於 The Point App 會員獎賞內 獎品 「Chill 級大獎」獎品： 大獎 ：Toyota Sienta 7座豪華版

：Toyota Sienta 7座豪華版 二獎 ：OSIM uDream Pro 5感養身椅

：OSIM uDream Pro 5感養身椅 三獎 ：De'Longhi 全自動即磨咖啡機

：De'Longhi 全自動即磨咖啡機 四獎：iPhone 14 Pro Max - 256GB 更多豐富獎品包括OSIM 推拿教主、OSIM 3D 推拿機、AirPords Pro (2nd Gen)、IPad Air (5th gen) 、 Nintendo Switch 主機、

多款黃金鑽飾及人氣家電等。 「即抽即獎」獎品包括： 總共63,000,000 The Point積分獎賞

YOHO MALL 指定商戶贈券

過萬份不同商戶精選產品禮遇，包括周大福 999.9 招財貓金章連證件套 、周大福美少女戰士樣式拉鍊皮袋、ITSU 御手の物Puresu 2.0 多用途按摩器、Crudo - The Guardia 箭紋皮革手環、VITANTONIO - VBL-1000 無線便攜攪拌杯及Tesla 精選產品及不同卡通公仔精品等。

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責任編輯：嚴浩文