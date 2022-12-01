【著數優惠】YOHO MALL及MOKO大抽獎活動 消費滿指定金額即抽過百萬元獎賞 獎品包括Toyota Sienta座駕及Apple手機

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YOHO MALL聯同MOKO推出「冬日跨年大抽獎」，推廣期內於YOHO MALL消費滿指定金額並成功登記會員積分，有機會贏取Toyota Sienta 7座豪華、Apple手機及星級按摩椅；參加「即抽即獎」更有機會瓜分The Point巨額積分獎賞。
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商場同期舉辦大型聖誕主題裝置「雪影極幻森林」，包括YOHO MALL I的雪國小鎮6大唯美場景以及YOHO MALL II中庭的「巨大化聖誕國度」。由12月1日至2023年1月2日更特別於YOHO MALL II中庭呈獻「雪影極幻聖誕市集」，搜羅超過20個本地人氣品牌輪流進駐，包括港日聯乘設計手造陶器EWood Lifestyle 青木商店、本地釀製水果酒品牌Hkwinenot、提供清雅茶香香薰及傳統中醫草本浴沐配方的木見muk6jin6 x 不只notonly、西式烘焙美點Avoir du chien，以及自家設計輕奢飾品Wishe19等。
|冬日跨年大抽獎
|活動日期
|「Chill 級大獎」大抽獎活動
第一階段認受 19/11/2022 – 31/12/2023 期間內之消費，抽獎日為2023 年 1 月 27 日。
第二階段認受 1/1/2023 – 21/1/2023 期間內之消費，抽獎日為2023 年 2 月 13 日。
|「即抽即獎」抽獎活動
認受 1/12/2022– 21/1/2023 期間內之消費，可每日於App內抽獎
|參加資格
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於2022年11月19日至2023年1月21日，The Point會員在YOHO MALL即日以電子貨幣單一消費滿HK$500或以上，將商戶發出之商戶機印發票及相符之電子貨幣付款存根正本（下稱「消費單據」）上傳至The Point手機應用程式或親臨YOHO MALL I & II顧客服務中心，完成並成功登記積分，即可獲得「Chill級大獎」抽獎機會1次，每套合資格的消費單據可獲最多2次抽獎機會，會員每日可登記消費單據作抽獎之次數不限。
所有未能於第一階段「Chill級大獎」得獎者將自動進入第二階段「Chill級大獎」抽獎。
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於2022年12月1日至2023年1月21日，The Point會員在YOHO MAL即日以電子貨幣單一消費滿HK$500或以上，將消費單據上傳至The Point手機應用程式或親臨YOHO MALL I& II顧客服務中心，完成並成功登記積分，即可獲得「即抽即獎」抽獎機會1次，參加者須自行於The Point手機應用程式內換領並行使抽獎機會，每套合資格的消費單據可獲最多2次抽獎機會，會員每日可登記消費單據作抽獎之次數不限。
會員可於活動期內累積每日「即抽即獎」抽獎機會，並一次過進行抽獎。
|抽獎方法
|主辦方於抽獎日以電腦隨機抽出
|會員每日可自行在 App 內進行抽獎
|領獎方法
|得獎者將由專人通知領獎
|禮品即時自動發放於 The Point App 會員獎賞內
|獎品
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「Chill 級大獎」獎品：
更多豐富獎品包括OSIM 推拿教主、OSIM 3D 推拿機、AirPords Pro (2nd Gen)、IPad Air (5th gen) 、 Nintendo Switch 主機、
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「即抽即獎」獎品包括：
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責任編輯：嚴浩文