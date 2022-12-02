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【英國王室】威廉凱特訪美被噓 受種族歧視醜聞拖累

環球社會熱點 08:05 2022/12/02

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英國王儲威廉與王儲妃凱特時隔8年再訪美，但威廉教母的種族歧視醜聞卻為行程蒙上陰霾。威廉凱特訪美首日前往觀賞美國國家籃球協會（NBA）賽事，但遭到在場部分觀眾報以噓聲。

威廉王子教母因種族歧視辭職 問黑人來賓出身何地 【下一頁】

威廉（Prince William）與凱特（Kate Middleton）今次訪問為期3日，周三（11月30日）抵美後獲華裔波士頓市長吳弭迎接。

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吳弭帶同威廉凱特觀賞波士頓塞爾特人對邁阿密熱火的NBA賽事，球場大屏幕在賽事開鑼前顯示威廉凱特坐在現場的身影，廣播員介紹兩人為英國王儲伉儷，現場隨即傳出明顯噓聲。

然後賽場上的球迷紛紛大聲歡呼「美國，美國」，情景令人尷尬。

威廉夫婦此行目的，是出席於波士頓舉行、由威廉設立的「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize）頒獎禮。

英女王成英國搜尋次數最多人物 力壓一眾美國明星 【下一頁】

波士頓市政廳為兩人舉行歡迎活動時發生另一尷尬事件，一名非裔牧師上台致辭時直接提到殖民主義和種族主義遺留的問題。

但威廉的教母赫西（Susan Hussey）日前才被指控發表種族歧視言論，詢問黑人來賓真正出身何地，需為這場風波道歉並辭去王室職務。

有指威廉凱特事前不清楚這名牧師的演説内容，不過威廉其後上台發言時並沒有表現出異樣，似乎未受王室種族歧視醜聞影響。

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責任編輯：鄭錦玲

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