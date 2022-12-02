愛潑斯坦遺產管理人同意賠逾8億 與「狂歡島」屬地政府和解

美國億萬富豪愛潑斯坦被指在名下私人島嶼的豪宅中，性侵多名未成年少女及組織性販運網絡，2019年8月突然在監獄自殺身亡。愛潑斯坦「狂歡島」所在的美屬維爾京群島前年入稟法院，指控愛潑斯坦對當地造成破壞並要求賠償。愛潑斯坦遺產管理人最終同意賠償1.05億美元（約8.2億港元），和當地政府達成和解。

淫亂富豪愛潑斯坦「狂歡島」無人問津 減價至8.6億放售 【下一頁】

愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）名下有兩座分別被稱為「大聖詹姆斯島」（Great St. James）及「小聖詹姆斯島」（Little St. James）的私人島嶼，位於美屬維爾京群島（US Virgin Islands），但當地人通常稱為「戀童癖島」（pedophile island）或「狂歡島」。

有美媒引述美國司法部指，愛潑斯坦將當地有數百年歷史的建築夷為平地。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

作為和解協議的一部分，遺產管理人在出售「小聖詹姆斯島」後，將向美屬維爾京群島當局支付當中一半收益。其後管理人將再支付45萬美元（約351萬港元），以恢復愛潑斯坦於當地造成的損失。

相關和解協議並未承認任何不法行為，但遺產管理人將返還逾8,000萬美元（約6.24億港元）的經濟發展稅收優惠款項。當地政府形容，愛潑斯坦等人是透過欺詐手段獲得相關優惠，以協助其犯罪企業發展。

阿姆斯特丹擬限制吸食大麻範圍 縮短紅燈區營業時間 【下一頁】

美屬維爾京群島總監察長Denise Georg表示，和解協議恢復當地民眾的信心，相信當地法律會不偏不倚地懲罰違法者。當局亦藉此發出明確信息，美屬維爾京群島不會成為人口販賣的避風港。

愛潑斯坦遺產律師Daniel Weiner表示，共同執行人總結認為，和解符合對其債權人及索償者等人士的最大利益，避免浪費時間、費用和長時間訴訟帶來的不穩定性。他同時透露，目前已向136人賠償了1.21億美元（約9.4億港元）。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀