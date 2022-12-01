【紀律行動】克利絲汀7名現任和前任董事違規　聯交所公開讉責並作紀律行動

聯交所發聲明指，向克莉絲汀 （01210） 7名現任和前任董事作出紀律行動，當中更對前主席兼執行董事羅田安及公司前獨立非執行董事朱念琳，作出損害投資者權益聲明，並公開譴責他們。

非執董需90日內完成合規培訓

此外，聯交所亦譴責公司前非執行董事卓啟明及公司前獨立非執行董事蘇莞文；批評公司非執行董事洪敦清；公司前獨立非執行董事羅偉德；及公司前獨立非執行董事高海明。

當中更進一步指令洪敦清於90日內完成15小時關於監管及法律議題以及《上市規則》合規事宜的培訓；及卓啟明、蘇莞文、羅偉德及高海明日後若要再獲委任為聯交所上市公司或將於聯交所上市的公司的董事，先決條件是完成培訓。

向陷入財政困難企業作關連交易

集團2012年11月宣布與前主席羅田安胞姐全資擁有的公司一品軒簽訂協議購買生產設備，但其後發現因當地監管要求所限而無法接管和營運這些設備，而一品軒亦陷入財政困難，財務狀況亦令其無法完成將設備的法定所有權轉讓予公司所需的文件手續，但公司未有採取行動去解決問題或完成設備採購，並在2012年至2018年各個財政年度的財務報表，將設備付款列為預付款項。

2016年底集團宣布已經與一品軒簽訂採購協議（2017年持續關連交易協議），但一品軒財政困難情況未解決，克利絲汀仍進一步向該公司支付多筆款項，一品軒的未償還結餘總額達到並維持在約 2,200 至 2,300 萬元人民幣。

聯交所指應避免潛在利益衝突

克利絲汀2018 財政年度及 2019 財政年度的相關核數師分別發出保留意見及無法表示意見， 其中包括審核證據不足以證明該公司能夠收回設備付款及加工預付款項的結餘。該公司於 2019 年撇銷此等結餘，合計 3,500 萬元人民幣。一品軒隨後於 2020 年 8 月撤銷註冊。

聯交所指根據《上市規則》第 3.08 條規定，董事須履行誠信責任及以應有技能、謹慎和勤勉行事的責任，而履行上述責任時，至少須符合香港法例所確立的標準。此外，董事必須對發行人資產的運用或濫用向發行人負責、 避免實際及潛在的利益和職務衝突。

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