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【內房銷售】萬科企業11月銷售按年少33%　一文看清11月內房銷售（不斷更新）

股市 19:27 2022/12/02

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一文看清11月各內房銷售數字

各大內地房企陸續公布11月銷售數據。研究機構克而瑞公布，11月內地百強房企操盤銷售額按年跌25.5%至5589.8億元。據中指院顯示，前百大房企總銷售額按年少42.1%至6.72萬億元，共實現過千億元銷售額內地房企僅有19間，按年少16間，實現過百億房企錄100間，按年少51間。

本網綜合各大內房11月銷售數據，以便讀者參考，以下貨幣單位為人民幣。

內地房企 11月銷售額 首11月銷售額
億元人民幣 按年變幅 億元人民幣 按年變幅
萬科企業 （02202） 304.4 -29.5% 3772.2 -33.1%
美的置業 （03990） 55.0 -32.3% 732.4 -46.2%
合景泰富 （01813） 38.6 -49.1% 470.8 -

萬科企業 （02202） 公布，首11個月合同銷售按年倒退33.1%至3772.2億元；預售面積按年下降32.3%至2,343.1萬平方米。這意味11月合同銷售按年少29.5%，建築面積按年減少18.3%至207.4萬平方米。

美的置業 （03990） 公布，首11個月合同銷售按年倒退42.5%至732.4億元；預售面積按年少46.2%至583.8萬平方米。這意味11月合同銷售按年少32.3%至55億元；建築面積按年少38.8%至46萬平方米。

合景泰富 （01813） 公布，11月份預售額38.6億元，按年倒退49.1%；預售面積19萬平方米，按年少55.6%。這意味首11個月預售額約470.8億元；建築面積237.4萬平方米。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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