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【內房銷售】深圳控股11月銷售按年增三成 一文看清11月內房銷售（不斷更新）
各大內地房企陸續公布11月銷售數據。研究機構克而瑞公布，11月內地百強房企操盤銷售額按年跌25.5%至5589.8億元。據中指院顯示，前百大房企總銷售額按年少42.1%至6.72萬億元，共實現過千億元銷售額內地房企僅有19間，按年少16間，實現過百億房企錄100間，按年少51間。
本網綜合各大內房11月銷售數據，以便讀者參考，以下貨幣單位為人民幣。
|內地房企
|11月銷售額
|首11月銷售額
|億元人民幣
|按年變幅
|億元人民幣
|按年變幅
|萬科企業 （02202）
|304.4
|-29.5%
|3772.2
|-33.1%
|碧桂園 （02007）
|260.1
|-37.1%
|-
|-
|中國海外發展 （00688）
|241.1
|-11.5%
|2,567.1
|-22.1%
|綠城中國 （03900）
|227.0
|-9.5%
|2630.0
|-17.6%
|華潤置地 （01109）
|222.0
|+9.1%
|2517.3
|-7.0%
|龍湖 （00960）
|174.5
|-22.7%
|1,832
|-26.8%
|中國金茂 （00817）
|143.0
|-19.3%
|1374.8
|-35.6%
|越秀地產 （00123）
|118.3
|-11.0%
|1029.4
|+8.0%
|遠洋集團 （03377）
|108.6
|-27.8%
|894.9
|-25.88%
|保利置業 （00119）
|81.0
|-
|450.0
|-10.0%
|融創中國 （01918）
|80.4
|-78.1%
|1611.0
|-70.7%
|新城發展 （01030）
|65.3
|-67.4%
|1094.8
|-48.6%
|世茂 （00813）
|65.0
|-59.5%
|794.9
|-69.2%
|大發地產 （06111）
|56.9
|-84.4%
|3.2
|-68.0%
|美的置業 （03990）
|55.0
|-32.3%
|732.4
|-46.2%
|力高集團 （01622）
|47.1
|-37.0%
|255.5
|-37.0%
|中梁 （02772）
|44.0
|-63.9%
|620.0
|-60.0%
|中駿 （01966）
|42.0
|-44%
|544.4
|-44%
|旭輝 （00884）
|41.5
|-74.8%
|1,175.9
|-47.9%
|合景泰富 （01813）
|38.6
|-49.1%
|470.8
|-
|雅居樂 （03383）
|36.0
|-70.0%
|613.8
|-51.0%
|中國海外宏洋 （00081）
|32.6
|-41.2%
|360.08
|-45.0%
|寶龍地產 （01238）
|32.5
|-61.0%
|379.3
|-59.3%
|德信中國 （02019）
|30.5
|-47.8%
|336
|-50.67%
|中國恒大 （03333）
|-
|-
|291.2
|禹洲集團 （01628）
|22.3
|-70.3%
|338.0
|-65.4%
|合生創展 （00754）
|19.1
|-25.1%
|281.1
|-27.7%
|弘陽地產 （01996）
|18.0
|-64.3%
|340.3
|-57.0%
|正榮地產 （06158）
|17.2
|-82.6%
|308.8
|-77.2%
|時代中國 （01233）
|15.6
|-85.4%
|382.0
|-72.0%
|中原建業 （09982）
|12.8
|-68.8%
|191.5
|-41.9%
|綠地香港 （00337）
|12.4
|-54.5%
|140.4
|-54.5%
|融信中國 （03301）
|12.0
|-87.7%
|567.97
|-60.9%
|富力地產 （02777）
|11.7
|-85.9%
|363.9
|-67.6%
|深圳控股 （00604）
|11.4
|+30.9%
|109.7
|-28.2%
|港龍中國 （06968）
|10.9
|+9.2%
|117
|-57.5%
|祥生控股 （02599）
|8.5
|-84.42%
|228.75
|-69.01%
|景瑞控股 （01862）
|3.3
|-45.4%
|259.7
|-74.5%
|銀城國際 （01902）
|6.3
|-52.8%
|116.8
|-51.7%
|上坤地產 （06900）
|2.6
|-70.45%
|79.2
|-66.17%
|億達中國 （03639）
|0.7
|-81.2%
|17.3
|-58.7%
|陽光100 （02608）
|0.6
|-51.3%
|11.3
|-61.1%
深圳控股 （00604） 公布，11月份集團合同銷售額約為11.43億元，按月跌58.8%，按年增30.9%。合同銷售面積約42,288平方米，較上個月跌39.2%，同期上升0.4%。首11個月，集團總合同銷售額約109.7億元，按年跌28.2%，總合同銷售面積約 396,880平方米，較去年同期下降24%，每平方米平均售價約為27,641元。
中國恒大 （03333） 公布，首11個月合約銷售金額人為291.24億元，合約銷售面積351.62萬平方米。期内，累計交付約25.6萬套房屋，總建築面積約2,871萬平方米。
中梁控股 （02772） 公布，11月合約銷售（ 連合營企業及聯營公司的合約銷售 ）金額約44億元，按年跌63.9%，合約銷售面積約35.6萬平方米，合約銷售均價每平方米約12,400元。首11個月，集團累計合約銷售（ 連合營企業及聯營公司的合約銷售）金額約620億元，按年跌60%，累計合約銷售面積約594萬平方米，合約銷售均價平方米約10,400元。
中國金茂 （00817） 11月份取得簽約銷售金額143億元，按年跌19.3%，簽約銷售建築面積約59.4萬平方米，跌42.3%。首11個月，集團累計取得簽約銷售金額共計1,374.8億元，按年跌35.6%，以及累計簽約銷售建築面積約613.4萬平方米，跌43.8%。此外，於11月底，集團已錄得已認購（未簽約）物業銷售金額共56.4億元，按年減少8.4%。
弘陽地產 （01996） 11月合約銷售額為18.01億元，按年倒退64.3%；合約建築面積約為12.93萬平方米，按年倒退60.6%；平均合約售價約為每平方米13,928元，按年倒退9.5%。首11月合約銷售總額約為340.25億元，按年跌57.0%；合約建築面積約為250.7萬平方米，按年倒退46.3%；平均合約售價約為每平方米13,570元，按年倒退19.9%。
寶龍地產 （01238） 11月總合約銷售額約為32.45億元，按年倒退61%；合約建築面積約為21.97萬平方米，按年倒退58.3%。首11個月合約銷售總額約為按年跌59.3%至379.32億元；合約建築面積減少56.9%至252.91萬平方米。
華潤置地 （01109） 11月總合同銷售金額增9.1%至約222億元；建築面積按年少11.9%至約109.81萬平方米。權益合同銷售金額及銷售建築面積分別約164.8億元及83.5萬平方米，分別按年增15%及減少9.4%。首11個月累計合同銷售金額約2517.3億元，總合同銷售建築面積約1155.19萬平方米，分别按年减少7%及26.1%。
億達中國 （03639） 11月合約銷售金額7400萬元，按年倒退81.2%；銷售面積5,807平方米，按年倒退87.5%；平均合約售價約為每平方米12,776元，按年增50.4%。首11個月合約銷售金額17.3億元人民幣，按年跌58.7%，銷售面積148,613平方米，按年跌58.1%；平均合約售價約為每平方米11,639元，按年倒退1.2%
富力地產 （02777） 11月總銷售收入共約11.7億元，按年跌85.9%，銷售面積達約9.83萬平方米，按年跌87.2%。首11個月總銷售收入約363.9億元，按年跌67.6%，銷售面積達約269.75萬平方米，按年跌69.4%。
新城發展 （01030） 公佈，11月合約銷售65.31億元，按年減少67.4%；合約面積71.64萬平方米，今年首11個月，集團累計合同銷售金額約1094.81億元，按年倒退48.6%；累計合同銷售面積約1117.01萬平方米，按年倒退46.7%。
龍湖 （00960） 公布，首11個月合同銷售金額1,832.2億元，按年下跌26.83%，合同銷售面積1,137.2萬平方米，按年下降21.94%。意味11月份合約銷售金額為174.5億元，按年減少22.68%，銷售面積為108.2萬平方米，按年下跌18.40%。
港龍中國 （06968） 公布，首11個月集團實現累計銷售金額為117億元，按年下跌57.48%。意味11月份合約銷售金額為10.92億元，按年增加9.20%。
綠地香港 （00337） 公布，首11個月集團實現累計銷售金額為140.35億元，按年下跌54.50%，累計銷售面積為 137.86萬平方米，按年下降46.77%。意味11月份合約銷售金額為12.39億元；按年減少21.43%，銷售面積為107,797平方米，按年下跌34.17%。
禹洲集團 （01628） 公布，首11個月集團實現累計銷售金額為338.03億元，按年下跌65.36%，累計銷售面積為 191.45萬平方米，按年下降61.15%。意味11月份合約銷售金額為22.31億元；按年減少70.32%，銷售面積為123,715平方米，按年下跌63.30%。
世茂 （00813） 公布，首11個月集團累計合約銷售總額為794.9 億元，按年減少69.18%，合約銷售總面積為492.78萬平方米，按年減少66.28%。意味集團11月的合約銷售額為65.0億元，按年減少59.50%，合約銷售面積為 404,676 平方米，按年下降57.42%。
正榮地產 （06158） 首11個月總合約銷售金額為約308.83億元，按年下降約77.2%；物業合約面積為約192.9萬平方米，物業合約銷售平均售價為每平方米16,000元。11月單月合約銷售金額約17.24億元，按年跌82.6%。
合生創展 （00754） 首11個月總合約銷售金額為約281.13億元，按年下降約27.73%；其中，物業合約銷售約261.21億元，下降約29.56%；裝修合約銷售約19.92億元，則增約9.69%；物業合約面積為約111.21萬平方米，物業合約銷售平均售價為每平方米23,488元。11月單月合約銷售金額約19.19億元，按年跌25.1%。
越秀 （00123） 11月合同銷售金額約118.28億元，按年跌11%，合同銷售面積約33.48萬平方米，按年跌26%。首11個月累計合同銷售金額約1,029.4億元，按年增8%；合同銷售面積約350萬平方米，按年增1%，現時累計合同銷售金額佔全年目標1235億元約83%。
中駿 （01966） 11月，合同銷售金額約42.03億元，合同銷售面積346,087平方米，按年分別減少44%和32 %，平均銷售價格為每平方米12,144元。首十一個月，集團累計合同銷售金額約544.42億元，累計合同銷售面積4,442,663 平 方米， 按年分別減少44%和34%，平均銷售價格為每平方米12,254元。
旭輝 （00884） 11月合同銷售金額約41.5億元，按年跌74.8%，合同銷售面積約28.6萬平方米，合同銷售均價約15,100元每平方米。首11個月累計合同銷售金額約1,175.9億元，按年跌47.9%，合同銷售面積約791.6萬平方米，合同銷售均價約15,700元每平方米。
中國海外宏洋 （00081） 公布，11月合約銷售額32.61億元，按年下跌41.2%；合約銷售面積 260,100平方米，按年減少34.8%。意味首11個月累計合約銷售額為360.08億元，按年減少45.0%；合約銷售面積336.1萬平方米，按年下跌35.1%。
祥生控股 （02599） 公布，11月歸屬集團總合約銷售額為8.5億元，按年下降84.42%；合約建築面積約為65,216平方米，按年減少83.78%。意味首11個月的合約銷售總額為228.75億元，按年減少69.01%；合約建築面積約為169.14萬平方米，按年下跌68.91%。
德信中國 （02019） 公布，11月合約銷售金額為30.5億元，按年下跌47.77%，合約銷售面積為13.4萬平方米，按年下降51.09%。首11個月集團累計合約銷售金額為336億元，按年下降50.67%，合約銷售面積為185.6萬平方米，按年下降42.29%。
遠洋集團 （03377） 公布，11月協議銷售額為108.6億元，按年下跌27.84%；協議銷售樓面面積為約641,400平方米，按年下跌23.97%；首11個月累計協議銷售額為894.9億元，按年下跌25.88%；累計協議銷售樓面面積為550.8萬平方米，按年下降17.98%。
融信中國 （03301） 公布，11月合約銷售額約為12.01億元，按年跌87.7%；合約建築面積約71,856平方米，按年跌85.1%；首11個月集團總合約銷售額約567.97億元，按年跌60.9%；總合約建築面積約243.5萬平方米，按年跌64.3%。
上坤地產 （06900） 公布，首11月連同合營公司及聯營公司的累計合約銷售金額79.2億元，按年倒退66.17%；銷售面積61.93萬平方米，按年下跌63.34%。意味11月單月銷售約2.6億元，按年下降70.45%，單月銷售面積約19，930平方米，按年下跌67.34%。
陽光100 （02608） 11月合約銷售金額5600萬元，按年倒51.3%；銷售面積6,777平方米，按年倒退28.8%。首11個月合約銷售金額11.32億元人民幣，按年跌61.1%，銷售面積98,145平方米，按年跌63.3%。
綠城中國 （03900） 11月自投項目取得銷售6,494套，銷售面積約84萬平方米，當月銷售金額約為227億元，按月跌9.5%，銷售均價約為每平方米27,032元。首11個月綠城集團取得合同銷售面積約696萬平方米，合同銷售金額約1,856億元。而11月以綠城品牌銷售代建管理項目的合同銷售面積約61萬平方米，合同銷售金額約108億元，首11個月累計銷售額為774億元。綜上，截至10月底止，綠城集團累計取得總合同銷售面積約1229萬平方米，總合同銷售金額約2630億元，按年跌17.6%。
中原建業 （09982） 11月份在管項目合約銷售金額12.8億元，按年跌68.8%；合約銷售面積22.1萬平方米，按年跌61.8%；平均銷售價格為每平方米約5,790元，按年跌18.2%。首11個月累計銷售191.53億元，按年跌41.9%；合約銷售面積314.9萬平方米，按年下跌39.8%；平均銷售價格為每平方米約6,083元，按年倒退3.5%。
時代中國 （01233） 公布，11月合同銷售15.6億元，按年跌85.4%，簽約建築面積約10.1萬平方米，按年跌85.7%。首10個月合同銷售金額累計為382.01億元，按年跌72%，建築面積為237.5萬平方米，按年跌48.5%。
中國海外發展 （00688） 11月合約物業銷售金額約241.11億元，按年下跌11.5%；建築面積約121.45萬平方米，按年下跌12.4%。今年首11個月合約物業銷售金額約2,567.06億元，按年下跌22.1%；建築面積約1189.66萬平方米，按年下跌28.4%。
保利置業 （00119） 11月合約物業銷售金額約81億元，建築面積約26.8萬平方米，平均價為每平方米30,127元。今年首11個月合約物業銷售金額約450億元，按年減少10%；建築面積約216.2萬平方米，平均價為每平方米20,831元。
碧桂園 （02007） 11月歸屬公司股東權益的合同銷售金額約260.1億元，按年跌37.1%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約322萬平方米。
雅居樂 （03383） 11月預售金額為36億元，按年跌70%，對應建築面積為29.5萬平方米，平均價為每平方米12,219元。今年首11個月預售金額為613.8億元，按年跌51%，對應建築積為486.5萬平方米，平均價為12,615元。
融創中國 （01918） 公布，今年首11月累計合約銷售為1611億元，按年減少70.68%；建築面積約1,218.3萬平方米，按年減少68.32%。意味11月單月銷售約為80.4億元，按年減少78.12%，單月建築面積為60.5萬平方米，按年減少78.26%。
力高集團 （01622） 公布，今年首11個月累計合約銷售為255.47億元，按年減少近37%；建築面積約299.25萬平方米，按年少35.3%。以上月累計合約銷售計算，即11月單月銷售為45.1億元，按年增20.4%；單月建築面積為51.43萬平方米，按年增23.3%。
大發地產 （06111） 首11個月實現累計合同銷售金額約為56.92億元，按年跌84.4%；累計合同銷售面積為32.96萬平方米，按年跌83.9%；平均銷售價格為每平方米約16,380元，按年跌2.7%。按首10個月合約銷售為53.72億元計，意味11月單月銷售約為3.2億元，按年倒退68%；合同銷售面積17,888平方米，按年倒退49.9%；平均銷售價格為每平方米約17,200元，按年跌8.1%。
景瑞控股 （01862） 公布，11月份合約銷售額3.32億元，按年倒退45.4%；銷售面積17,824平方米，按年少60.1%；平均銷售價格為每平方米約18,627元，按年增3.3%。首11個月合約銷售額259.65億元，按年倒退74.5%；建築面積137.49萬平方米，按年倒退70.7%；平均銷售價格為每平方米約18,885元，按年倒退13%。
銀城國際 （01902） 11月總合約銷售額約為6.34億元，按年跌52.8%，合約建築面積按年跌52.2%至33,153平方米；平均合約售價按年跌1.2%至每平方米19,117元。首11個月總合約銷售額跌51.7%至116.75億元，按年跌51.7%，總合約建築面積跌43.7%至60.79萬平方米；平均合約售價跌14.2%至每平方米19,204元。
萬科企業 （02202） 公布，首11個月合同銷售按年倒退33.1%至3772.2億元；預售面積按年下降32.3%至2,343.1萬平方米。意味11月合同銷售按年少29.5%，建築面積按年減少18.3%至207.4萬平方米。
美的置業 （03990） 公布，首11個月合同銷售按年倒退42.5%至732.4億元；預售面積按年少46.2%至583.8萬平方米。這意味11月合同銷售按年少32.3%至55億元；建築面積按年少38.8%至46萬平方米。
合景泰富 （01813） 公布，11月份預售額38.6億元，按年倒退49.1%；預售面積19萬平方米，按年少55.6%。這意味首11個月預售額約470.8億元；建築面積237.4萬平方米。
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記者：宋佩恩