【內房銷售】德信中國上月銷售按年跌48%　一文看清11月內房銷售（不斷更新）

▲ 一文看清11月各內房銷售數字

各大內地房企陸續公布11月銷售數據。研究機構克而瑞公布，11月內地百強房企操盤銷售額按年跌25.5%至5589.8億元。據中指院顯示，前百大房企總銷售額按年少42.1%至6.72萬億元，共實現過千億元銷售額內地房企僅有19間，按年少16間，實現過百億房企錄100間，按年少51間。

本網綜合各大內房11月銷售數據，以便讀者參考，以下貨幣單位為人民幣。

內地房企 11月銷售額 首11月銷售額 億元人民幣 按年變幅 億元人民幣 按年變幅 萬科企業 （02202） 304.4 -29.5% 3772.2 -33.1% 碧桂園 （02007） 260.1 -37.1% - - 中國海外發展 （00688） 241.1 -11.5% 2,567.1 -22.1% 綠城中國 （03900） 227.0 -9.5% 2630.0 -17.6% 遠洋集團 （03377） 108.6 -27.84% 894.9 -25.88% 保利置業 （00119） 81.0 - 450.0 -10.0% 融創中國 （01918） 80.4 -78.12% 1611.0 -70.7% 力高集團 （01622） 47.1 -37.0% 255.5 -37.0% 大發地產 （06111） 56.9 -84.4% 3.2 -68.0% 美的置業 （03990） 55.0 -32.3% 732.4 -46.2% 合景泰富 （01813） 38.6 -49.1% 470.8 - 雅居樂 （03383） 36.0 -70.0% 613.8 -51.0% 德信中國 （02019） 30.5 -47.77% 336 -50.67% 時代中國 （01233） 15.6 -85.4% 382.0 -72.0% 中原建業 （09982） 12.8 -68.8% 191.5 -41.9% 融信中國 （03301） 12.01 -87.7% 567.97 -60.9% 景瑞控股 （01862） 3.3 -45.4% 259.7 -74.5% 銀城國際 （01902） 6.3 -52.8% 116.8 -51.7% 上坤地產 （06900） 2.6 -70.45% 79.2 -66.17% 陽光100 （02608） 0.6 -51.3% 11.3 -61.1%

德信中國 （02019） 公布，11月合約銷售金額為30.5億元，按年下跌47.77%，合約銷售面積為13.4萬平方米，按年下降51.09%。首11個月集團累計合約銷售金額為336億元，按年下降50.67%，合約銷售面積為185.6萬平方米，按年下降42.29%。

遠洋集團 （03377） 公布，11月協議銷售額為108.6億元，按年下跌27.84%；協議銷售樓面面積為約641,400平方米，按年下跌23.97%；首11個月累計協議銷售額為894.9億元，按年下跌25.88%；累計協議銷售樓面面積為550.8萬平方米，按年下降17.98%。

融信中國 （03301） 公布，11月合約銷售額約為12.01億元，按年跌87.7%；合約建築面積約71,856平方米，按年跌85.1%；首11個月集團總合約銷售額約567.97億元，按年跌60.9%；總合約建築面積約243.5萬平方米，按年跌64.3%。

上坤地產 （06900） 公布，首11月連同合營公司及聯營公司的累計合約銷售金額79.2億元，按年倒退66.17%；銷售面積61.93萬平方米，按年下跌63.34%。意味11月單月銷售約2.6億元，按年下降70.45%，單月銷售面積約19，930平方米，按年下跌67.34%。

陽光100 （02608） 11月合約銷售金額5600萬元，按年倒51.3%；銷售面積6,777平方米，按年倒退28.8%。首11個月合約銷售金額11.32億元人民幣，按年跌61.1%，銷售面積98,145平方米，按年跌63.3%。

綠城中國 （03900） 11月自投項目取得銷售6,494套，銷售面積約84萬平方米，當月銷售金額約為227億元，按月跌9.5%，銷售均價約為每平方米27,032元。首11個月綠城集團取得合同銷售面積約696萬平方米，合同銷售金額約1,856億元。而11月以綠城品牌銷售代建管理項目的合同銷售面積約61萬平方米，合同銷售金額約108億元，首11個月累計銷售額為774億元。綜上，截至10月底止，綠城集團累計取得總合同銷售面積約1229萬平方米，總合同銷售金額約2630億元，按年跌17.6%。

中原建業 （09982） 11月份在管項目合約銷售金額12.8億元，按年跌68.8%；合約銷售面積22.1萬平方米，按年跌61.8%；平均銷售價格為每平方米約5,790元，按年跌18.2%。首11個月累計銷售191.53億元，按年跌41.9%；合約銷售面積314.9萬平方米，按年下跌39.8%；平均銷售價格為每平方米約6,083元，按年倒退3.5%。

時代中國 （01233） 公布，11月合同銷售15.6億元，按年跌85.4%，簽約建築面積約10.1萬平方米，按年跌85.7%。首10個月合同銷售金額累計為382.01億元，按年跌72%，建築面積為237.5萬平方米，按年跌48.5%。

中國海外發展 （00688） 11月合約物業銷售金額約241.11億元，按年下跌11.5%；建築面積約121.45萬平方米，按年下跌12.4%。今年首11個月合約物業銷售金額約2,567.06億元，按年下跌22.1%；建築面積約1189.66萬平方米，按年下跌28.4%。

保利置業 （00119） 11月合約物業銷售金額約81億元，建築面積約26.8萬平方米，平均價為每平方米30,127元。今年首11個月合約物業銷售金額約450億元，按年減少10%；建築面積約216.2萬平方米，平均價為每平方米20,831元。

碧桂園 （02007） 11月歸屬公司股東權益的合同銷售金額約260.1億元，按年跌37.1%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約322萬平方米。

雅居樂 （03383） 11月預售金額為36億元，按年跌70%，對應建築面積為29.5萬平方米，平均價為每平方米12,219元。今年首11個月預售金額為613.8億元，按年跌51%，對應建築積為486.5萬平方米，平均價為12,615元。

融創中國 （01918） 公布，今年首11月累計合約銷售為1611億元，按年減少70.68%；建築面積約1,218.3萬平方米，按年減少68.32%。意味11月單月銷售約為80.4億元，按年減少78.12%，單月建築面積為60.5萬平方米，按年減少78.26%。

力高集團 （01622） 公布，今年首11個月累計合約銷售為255.47億元，按年減少近37%；建築面積約299.25萬平方米，按年少35.3%。以上月累計合約銷售計算，即11月單月銷售為45.1億元，按年增20.4%；單月建築面積為51.43萬平方米，按年增23.3%。

大發地產 （06111） 首11個月實現累計合同銷售金額約為56.92億元，按年跌84.4%；累計合同銷售面積為32.96萬平方米，按年跌83.9%；平均銷售價格為每平方米約16,380元，按年跌2.7%。按首10個月合約銷售為53.72億元計，意味11月單月銷售約為3.2億元，按年倒退68%；合同銷售面積17,888平方米，按年倒退49.9%；平均銷售價格為每平方米約17,200元，按年跌8.1%。

景瑞控股 （01862） 公布，11月份合約銷售額3.32億元，按年倒退45.4%；銷售面積17,824平方米，按年少60.1%；平均銷售價格為每平方米約18,627元，按年增3.3%。首11個月合約銷售額259.65億元，按年倒退74.5%；建築面積137.49萬平方米，按年倒退70.7%；平均銷售價格為每平方米約18,885元，按年倒退13%。

銀城國際 （01902） 11月總合約銷售額約為6.34億元，按年跌52.8%，合約建築面積按年跌52.2%至33,153平方米；平均合約售價按年跌1.2%至每平方米19,117元。首11個月總合約銷售額跌51.7%至116.75億元，按年跌51.7%，總合約建築面積跌43.7%至60.79萬平方米；平均合約售價跌14.2%至每平方米19,204元。

萬科企業 （02202） 公布，首11個月合同銷售按年倒退33.1%至3772.2億元；預售面積按年下降32.3%至2,343.1萬平方米。意味11月合同銷售按年少29.5%，建築面積按年減少18.3%至207.4萬平方米。

美的置業 （03990） 公布，首11個月合同銷售按年倒退42.5%至732.4億元；預售面積按年少46.2%至583.8萬平方米。這意味11月合同銷售按年少32.3%至55億元；建築面積按年少38.8%至46萬平方米。

合景泰富 （01813） 公布，11月份預售額38.6億元，按年倒退49.1%；預售面積19萬平方米，按年少55.6%。這意味首11個月預售額約470.8億元；建築面積237.4萬平方米。

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記者：宋佩恩