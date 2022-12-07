【內房銷售】德信中國上月銷售按年跌48%　一文看清11月內房銷售（不斷更新）

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【空中女王】波音結束半世紀747航機生產 告別四引擎民航界飛機
各大內地房企陸續公布11月銷售數據。研究機構克而瑞公布，11月內地百強房企操盤銷售額按年跌25.5%至5589.8億元。據中指院顯示，前百大房企總銷售額按年少42.1%至6.72萬億元，共實現過千億元銷售額內地房企僅有19間，按年少16間，實現過百億房企錄100間，按年少51間。
本網綜合各大內房11月銷售數據，以便讀者參考，以下貨幣單位為人民幣。
|內地房企
|11月銷售額
|首11月銷售額
|億元人民幣
|按年變幅
|億元人民幣
|按年變幅
|萬科企業 （02202）
|304.4
|-29.5%
|3772.2
|-33.1%
|碧桂園 （02007）
|260.1
|-37.1%
|-
|-
|中國海外發展 （00688）
|241.1
|-11.5%
|2,567.1
|-22.1%
|綠城中國 （03900）
|227.0
|-9.5%
|2630.0
|-17.6%
|遠洋集團 （03377）
|108.6
|-27.84%
|894.9
|-25.88%
|保利置業 （00119）
|81.0
|-
|450.0
|-10.0%
|融創中國 （01918）
|80.4
|-78.12%
|1611.0
|-70.7%
|力高集團 （01622）
|47.1
|-37.0%
|255.5
|-37.0%
|大發地產 （06111）
|56.9
|-84.4%
|3.2
|-68.0%
|美的置業 （03990）
|55.0
|-32.3%
|732.4
|-46.2%
|合景泰富 （01813）
|38.6
|-49.1%
|470.8
|-
|雅居樂 （03383）
|36.0
|-70.0%
|613.8
|-51.0%
|德信中國 （02019）
|30.5
|-47.77%
|336
|-50.67%
|時代中國 （01233）
|15.6
|-85.4%
|382.0
|-72.0%
|中原建業 （09982）
|12.8
|-68.8%
|191.5
|-41.9%
|融信中國 （03301）
|12.01
|-87.7%
|567.97
|-60.9%
|景瑞控股 （01862）
|3.3
|-45.4%
|259.7
|-74.5%
|銀城國際 （01902）
|6.3
|-52.8%
|116.8
|-51.7%
|上坤地產 （06900）
|2.6
|-70.45%
|79.2
|-66.17%
|陽光100 （02608）
|0.6
|-51.3%
|11.3
|-61.1%
德信中國 （02019） 公布，11月合約銷售金額為30.5億元，按年下跌47.77%，合約銷售面積為13.4萬平方米，按年下降51.09%。首11個月集團累計合約銷售金額為336億元，按年下降50.67%，合約銷售面積為185.6萬平方米，按年下降42.29%。
遠洋集團 （03377） 公布，11月協議銷售額為108.6億元，按年下跌27.84%；協議銷售樓面面積為約641,400平方米，按年下跌23.97%；首11個月累計協議銷售額為894.9億元，按年下跌25.88%；累計協議銷售樓面面積為550.8萬平方米，按年下降17.98%。
融信中國 （03301） 公布，11月合約銷售額約為12.01億元，按年跌87.7%；合約建築面積約71,856平方米，按年跌85.1%；首11個月集團總合約銷售額約567.97億元，按年跌60.9%；總合約建築面積約243.5萬平方米，按年跌64.3%。
上坤地產 （06900） 公布，首11月連同合營公司及聯營公司的累計合約銷售金額79.2億元，按年倒退66.17%；銷售面積61.93萬平方米，按年下跌63.34%。意味11月單月銷售約2.6億元，按年下降70.45%，單月銷售面積約19，930平方米，按年下跌67.34%。
陽光100 （02608） 11月合約銷售金額5600萬元，按年倒51.3%；銷售面積6,777平方米，按年倒退28.8%。首11個月合約銷售金額11.32億元人民幣，按年跌61.1%，銷售面積98,145平方米，按年跌63.3%。
綠城中國 （03900） 11月自投項目取得銷售6,494套，銷售面積約84萬平方米，當月銷售金額約為227億元，按月跌9.5%，銷售均價約為每平方米27,032元。首11個月綠城集團取得合同銷售面積約696萬平方米，合同銷售金額約1,856億元。而11月以綠城品牌銷售代建管理項目的合同銷售面積約61萬平方米，合同銷售金額約108億元，首11個月累計銷售額為774億元。綜上，截至10月底止，綠城集團累計取得總合同銷售面積約1229萬平方米，總合同銷售金額約2630億元，按年跌17.6%。
中原建業 （09982） 11月份在管項目合約銷售金額12.8億元，按年跌68.8%；合約銷售面積22.1萬平方米，按年跌61.8%；平均銷售價格為每平方米約5,790元，按年跌18.2%。首11個月累計銷售191.53億元，按年跌41.9%；合約銷售面積314.9萬平方米，按年下跌39.8%；平均銷售價格為每平方米約6,083元，按年倒退3.5%。
時代中國 （01233） 公布，11月合同銷售15.6億元，按年跌85.4%，簽約建築面積約10.1萬平方米，按年跌85.7%。首10個月合同銷售金額累計為382.01億元，按年跌72%，建築面積為237.5萬平方米，按年跌48.5%。
中國海外發展 （00688） 11月合約物業銷售金額約241.11億元，按年下跌11.5%；建築面積約121.45萬平方米，按年下跌12.4%。今年首11個月合約物業銷售金額約2,567.06億元，按年下跌22.1%；建築面積約1189.66萬平方米，按年下跌28.4%。
保利置業 （00119） 11月合約物業銷售金額約81億元，建築面積約26.8萬平方米，平均價為每平方米30,127元。今年首11個月合約物業銷售金額約450億元，按年減少10%；建築面積約216.2萬平方米，平均價為每平方米20,831元。
碧桂園 （02007） 11月歸屬公司股東權益的合同銷售金額約260.1億元，按年跌37.1%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約322萬平方米。
雅居樂 （03383） 11月預售金額為36億元，按年跌70%，對應建築面積為29.5萬平方米，平均價為每平方米12,219元。今年首11個月預售金額為613.8億元，按年跌51%，對應建築積為486.5萬平方米，平均價為12,615元。
融創中國 （01918） 公布，今年首11月累計合約銷售為1611億元，按年減少70.68%；建築面積約1,218.3萬平方米，按年減少68.32%。意味11月單月銷售約為80.4億元，按年減少78.12%，單月建築面積為60.5萬平方米，按年減少78.26%。
力高集團 （01622） 公布，今年首11個月累計合約銷售為255.47億元，按年減少近37%；建築面積約299.25萬平方米，按年少35.3%。以上月累計合約銷售計算，即11月單月銷售為45.1億元，按年增20.4%；單月建築面積為51.43萬平方米，按年增23.3%。
大發地產 （06111） 首11個月實現累計合同銷售金額約為56.92億元，按年跌84.4%；累計合同銷售面積為32.96萬平方米，按年跌83.9%；平均銷售價格為每平方米約16,380元，按年跌2.7%。按首10個月合約銷售為53.72億元計，意味11月單月銷售約為3.2億元，按年倒退68%；合同銷售面積17,888平方米，按年倒退49.9%；平均銷售價格為每平方米約17,200元，按年跌8.1%。
景瑞控股 （01862） 公布，11月份合約銷售額3.32億元，按年倒退45.4%；銷售面積17,824平方米，按年少60.1%；平均銷售價格為每平方米約18,627元，按年增3.3%。首11個月合約銷售額259.65億元，按年倒退74.5%；建築面積137.49萬平方米，按年倒退70.7%；平均銷售價格為每平方米約18,885元，按年倒退13%。
銀城國際 （01902） 11月總合約銷售額約為6.34億元，按年跌52.8%，合約建築面積按年跌52.2%至33,153平方米；平均合約售價按年跌1.2%至每平方米19,117元。首11個月總合約銷售額跌51.7%至116.75億元，按年跌51.7%，總合約建築面積跌43.7%至60.79萬平方米；平均合約售價跌14.2%至每平方米19,204元。
萬科企業 （02202） 公布，首11個月合同銷售按年倒退33.1%至3772.2億元；預售面積按年下降32.3%至2,343.1萬平方米。意味11月合同銷售按年少29.5%，建築面積按年減少18.3%至207.4萬平方米。
美的置業 （03990） 公布，首11個月合同銷售按年倒退42.5%至732.4億元；預售面積按年少46.2%至583.8萬平方米。這意味11月合同銷售按年少32.3%至55億元；建築面積按年少38.8%至46萬平方米。
合景泰富 （01813） 公布，11月份預售額38.6億元，按年倒退49.1%；預售面積19萬平方米，按年少55.6%。這意味首11個月預售額約470.8億元；建築面積237.4萬平方米。
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記者：宋佩恩