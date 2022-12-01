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【稅貸戰2022】星展稅貸息6.14厘 送8000元獎賞

18:09 2022/12/01

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16間業界已推稅貸，加價介乎5%到3倍。

打工仔注意！個人稅務貸款息率創近年新高，星展今天（12月1日）新出稅季貸款，標榜特低息率6.14厘，但相比去年的1.33厘，驟增4.81厘；如以幅度計，上升3.6倍，而條款跟上年同是借150萬元及以還款期12個月計。

●16機構推稅貸 息率加幅5%到逾3倍
今年星展向成功申請的合資格貸款人送8,000元獎賞，新舊客毋須現身，該行打正旗號以「智能順暢體驗、計劃加快實現」作招徠；但申請人的最低年薪須為8萬元，稅貸息由6.14厘到7.27厘不等， 最高貸款額為200萬元或月薪12倍，以低者為準，最長還款期為60個月。

至今已有16間金融機構出招，迎戰稅貸旺季殺埋身，當中有12間已加價，由眾安（ZA Bank）微升0.05厘到星展驟升4.81厘，加幅介乎5%到逾3倍。

●富融首出戰1.17厘計及減息券 順延至本月10日

論及全城最平息率，以工銀亞洲、港交所（00388）及騰訊（00700）有份的虛擬銀行、富融（Fusion Bank）今年首次加入稅貸戰團，憑1.17厘為最低，以借貸100萬元及還款期1年計。惟息率已包括75折減息券；若不計此，息率為1.56厘。而減息券所提供的折扣，將按客戶的實際提款額及還款期數而定。上述殺價王的超低息原本於昨天（11月30日）截止，剛順延至12月10日。

第2大低息是大新（02356）的1.18厘，但借貸額介乎1萬元到10萬元，以12個月還款期計，且須同時成功登記或持有出糧服務。東亞（00023）的1.32厘，以借80萬元及1年還款期計，也打入平霸榜三甲列。

至於大行中，恒生（00011）以1.62厘突圍跑出，以貸款150萬元及還款期24個月計；滙豐（HSBC）最低息為1.65厘、中銀香港（02388）是1.68厘。

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●渣打暫未出招  惟近日谷私貸「迎接稅季」字眼顯眼

順帶一提，渣打香港（02888）迄今暫未見正式推稅貸，但近日這發鈔行猛谷私人貸款，更以「迎接稅季」等字眼，暫未悉是否以此取代稅貸；而其私貸的息率於11月24日起減價，由本來的1.7厘調低至1.65厘，下調0.05厘或近3%，以借150萬元及還款期1年計。

可是，渣打、電訊盈科（00008）、香港電訊（06823）及Trip.com擁有的虛擬銀行Mox Bank，已於11月下旬把「另類稅貸」悄然下架；該行指「即時借」現金獎賞推廣，因反應熱烈，名額已滿，現已結束。

●Mox Bank「另類稅貸」悄下架  指反應佳名額已滿
Mox Bank雖未正式加入稅貸戰，但10月11日推「即時借」計劃，用「清空稅務」及「輕鬆交稅」，相信產品是專攻綠色炸彈客，對撼傳統銀行。

Mox的年息僅0.85厘，以貸款額50萬元、60個月還款期計算，且已計及5,500元的現金獎賞。惟這非正統的稅貸，貸款額並非以申請人的月薪等計算；反觀，取決於用戶的Mox Credit使用情況。

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特特約記者︰曾桂芬 

責任編輯︰李勝君

渣打集團（02888） 恒生銀行（00011） 東亞銀行（00023） 大新銀行（02356） 富融銀行 私人貸款 Mox 眾安銀行 星展銀行 稅務貸款

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