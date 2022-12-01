【虛擬銀行】ZA Bank推線上公司開戶沙盒　最快1個工作天完成開戶

虛擬銀行 ZA Bank 宣布，開展特快線上公司開戶「ZA Dash 沙盒試行」，面向全港中小企邀請 100 間企業參與。參與的合資格企業必須為：香港註冊及營運的公司、稅務管轄區亦只在香港，並須符合其他 ZA Bank 指定的開戶條件。

合資格企業於線上完成提交申請材料後，最快 1 個工作天即可完成開設公司戶口，較市場上其他商業銀行的平均開戶時間至少快 2 個工作天。開戶全程網上辦妥，毋須預約實體會面，該行指，這為客戶節省至少六成等候時間。

沙盒試行期間，合資格企業成功經 ZA Dash 開戶可享優惠包括：開戶費用全免，優惠包括總值 1,200 元的開戶行政費和公司查冊費。免頭 6 個月轉數快交易費。成功開戶後可使用多項網上銀行服務。服務涵蓋本地轉賬、跨境匯款及批量付款等。

ZA Dash 沙盒試行為期 1 個月，本月 30 日截止。該行將於完成今次沙盒試行後，適時正式推出服務。

該行去年 3 月面向全港中小企正式推出商業銀行服務，已推出貸款產品包括：「ZME 千萬貸」中小企融資擔保計劃 - 八成擔保循環貸款產品和八成或九成擔保分期貸款產品、以及「ZME 循環貸」。

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編輯：胡學能