阿姆斯特丹擬限制吸食大麻範圍 縮短紅燈區營業時間

荷蘭首都阿姆斯特丹向來民風開放，大麻及紅燈區更是全球聞名，引來不少遊客專門到當地朝聖。惟阿姆斯特丹政府希望減少遊客滋擾的情況，阿姆斯特丹當局計劃限制吸食大麻區域，亦考慮縮短紅燈區的營業時間，料本月提交議案至市議會審議。

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阿姆斯特丹政府打算限制河上遊船數目，及停止具破壞性的單身派對等。當局考慮在市中心部分地區禁止吸食大麻，明年初亦會發起市場推廣活動，旨在減少專門到阿姆斯特丹食大麻的旅客數量。

當局為回應當地居民訴求，亦會強制要求酒吧、餐廳、紅燈區性工作者經營的窗口及出售大麻的店舖，在周末縮短營業時間。酒店需在每晚凌晨2點前結束營業，最後一批顧客需在凌晨1點前入內，性工作者則需在凌晨3點前結束營業。

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相關措施將會在今年12月，提交至市議會審議。阿姆斯特丹當局希望，措施能限制當地旅遊業發展，減少行業為當地帶來的滋擾，保持城市宜居性。

阿姆斯特丹負責經濟事務的市議員Sofyan Mbarki表示，當局熱愛這座城市，所以就需立即採取行動，雖然近年已採取多項措施，但未來仍要做得更多。

Sofyan Mbarki亦指，近月曾和居民、企業及專家等各界人士交流，顯示所有人都熱愛阿姆斯特丹，需要採取措施對抗人群及他們帶來的滋擾。

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責任編輯：李俊儀