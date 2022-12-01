  • 16°C
香港時間 : 20221201日 (週四) 18:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

阿姆斯特丹擬限制吸食大麻範圍 縮短紅燈區營業時間

環球社會熱點 18:00 2022/12/01

分享：

分享：

荷蘭首都阿姆斯特丹向來民風開放，大麻及紅燈區更是全球聞名，引來不少遊客專門到當地朝聖。惟阿姆斯特丹政府希望減少遊客滋擾的情況，阿姆斯特丹當局計劃限制吸食大麻區域，亦考慮縮短紅燈區的營業時間，料本月提交議案至市議會審議。

荷蘭女王儲接獲恐嚇被禁足在家 失大學校園生活 【下一頁】

阿姆斯特丹政府打算限制河上遊船數目，及停止具破壞性的單身派對等。當局考慮在市中心部分地區禁止吸食大麻，明年初亦會發起市場推廣活動，旨在減少專門到阿姆斯特丹食大麻的旅客數量。

當局為回應當地居民訴求，亦會強制要求酒吧、餐廳、紅燈區性工作者經營的窗口及出售大麻的店舖，在周末縮短營業時間。酒店需在每晚凌晨2點前結束營業，最後一批顧客需在凌晨1點前入內，性工作者則需在凌晨3點前結束營業。

荷蘭城市為減碳排放 成全球首地禁刊登肉類廣告 【下一頁】

相關措施將會在今年12月，提交至市議會審議。阿姆斯特丹當局希望，措施能限制當地旅遊業發展，減少行業為當地帶來的滋擾，保持城市宜居性。

阿姆斯特丹負責經濟事務的市議員Sofyan Mbarki表示，當局熱愛這座城市，所以就需立即採取行動，雖然近年已採取多項措施，但未來仍要做得更多。

Sofyan Mbarki亦指，近月曾和居民、企業及專家等各界人士交流，顯示所有人都熱愛阿姆斯特丹，需要採取措施對抗人群及他們帶來的滋擾。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【FTX破產】「薯條哥」堅稱無欺詐 承認風險管理做得不好
今日
【FTX破產】「薯條哥」堅稱無欺詐 承認風險管理做得不好
【世界盃2022】澳洲隔16年再躋身16強 國民集體要求放假
今日
【世界盃2022】澳洲隔16年再躋身16強 國民集體要求放假
外國媽媽堅持著公主裙入迪士尼 網民列3大原因阻止
今日
外國媽媽堅持著公主裙入迪士尼 網民列3大原因阻止
C朗傳加盟沙特球會 年薪料破16億成史上最高
今日
C朗傳加盟沙特球會 年薪料破16億成史上最高
英女王成英國搜尋次數最多人物 力壓一眾美國明星
今日
英女王成英國搜尋次數最多人物 力壓一眾美國明星

你可能感興趣

【FTX破產】「薯條哥」堅稱無欺詐 承認風險管理做得不好
今日 16:05
【FTX破產】「薯條哥」堅稱無欺詐 承認風險管理做得不好
【世界盃2022】澳洲隔16年再躋身16強 國民集體要求放假
今日 14:01
【世界盃2022】澳洲隔16年再躋身16強 國民集體要求放假
外國媽媽堅持著公主裙入迪士尼 網民列3大原因阻止
今日 08:35
外國媽媽堅持著公主裙入迪士尼 網民列3大原因阻止
網絡熱話 旅遊資訊 阿姆斯特丹 荷蘭 酒吧 酒店行業 餐廳 旅遊行業

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月01日 時間18:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

加密貨幣圈才俊連環身故 俄國富豪墜機亡
加密貨幣圈才俊連環身故 俄國富豪墜機亡
【BNO移民英國】開放97後港人獨立申請 免父母同行赴英（第二版）
【BNO移民英國】開放97後港人獨立申請 免父母同行赴英（第二版）
【世界盃2022】澳洲隔16年再躋身16強 國民集體要求放假
【世界盃2022】澳洲隔16年再躋身16強 國民集體要求放假
【世界盃2022】南韓輸波孫興慜哭成淚人 加納職員賽後強拉自拍惹批評（有片）
【世界盃2022】南韓輸波孫興慜哭成淚人 加納職員賽後強拉自拍惹批評（有片）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月01日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月01日 時間18:00）
【世界盃2022】伊朗男慶祝國家隊落敗 遭安全部隊射殺
【世界盃2022】伊朗男慶祝國家隊落敗 遭安全部隊射殺
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款