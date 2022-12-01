  • 16°C
香港時間 : 20221201日 (週四) 18:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國開關】路透：內地將於未來數天進一步放寬防疫　允許確診者及密切接觸者居家隔離、減少大規模檢測

宏觀解讀 17:29 2022/12/01

分享：

分享：

【中國開關】路透：內地將於未來數天進一步放寬防疫　允許確診者及密切接觸者居家隔離、減少大規模檢測

內地疫情持續嚴峻，不過，路透引述知情人士報道，中國將在未來數天公布進一步放寬防疫措施，除加強新冠抗原檢測，減少大規模核酸檢測和日常核酸檢測頻率，並允許確診者及密切接觸者在一定條件下居家隔離。

消息人士稱，若居住環境符合一定條件，確診者及密切接觸者將被允許在家中隔離。不過，並非所有確診者都能居家隔離，孕婦、老年人、有基礎疾病人員等將獲准在家隔離。至於對密切接觸者，居家環境則需要符合一定條件。

內地近日多個城市有反對防疫政策過嚴的聲音，報道引述中國副總理孫春蘭指病毒致命性正在減弱，疫苗接種的普及、防控經驗的積累，中國疫情防控面臨新形勢新任務後，廣洲多區解決臨時管控措施。

內地於11月中放寬入境及密切接觸者隔離限制，將「7天集中隔離+3天居家健康監測」，改為「5天集中隔離+3天居家隔離」。

相關文章：【中國經濟】中國褐皮書調查：逾半中國公司本月有員工確診　月內經濟難有起色、明年首季或更糟

相關文章：【中國開關】內地入境防疫措施由「7+3」改為「5+3」　登機前48小時內交1次核酸檢測陰性證明

編輯：陳韻妍

開啟hket App，閱讀全文
疫情 防疫措施 疫苗 孫春蘭 中國

上一篇文章

【新股IPO】濠暻科技2440孖展超額逾7倍、美皓及花房足額　一文看清新股認購表現（附表）

下一篇文章

【港元拆息】1個月HIBOR升越4.8厘、按日飆0.4厘　港滙7.782附近見1年高位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】美團尾市轉跌、阿里巴巴升逾3%　恒指12月開局升139點、萬九關得而復失（不斷更新）
【港股市況】美團尾市轉跌、阿里巴巴升逾3%　恒指12月開局升139點、萬九關得而復失（不斷更新）
【世界盃賽果】阿根廷返來了　與波蘭齊出線　法國澳洲入16強　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】阿根廷返來了　與波蘭齊出線　法國澳洲入16強　一文看清世界盃賽果
【儲局官員】鮑威爾重要演說：最快12月減慢加息速度　終極息口略高於9月預期
【儲局官員】鮑威爾重要演說：最快12月減慢加息速度　終極息口略高於9月預期
【美股期貨】美國PCE核心通脹數據公布前　美股期貨欠方向、道指期貨微跌（不斷更新）
【美股期貨】美國PCE核心通脹數據公布前　美股期貨欠方向、道指期貨微跌（不斷更新）
【江澤民逝世】江澤民上海逝世、享年96歲　習近平親率治喪委員會　委員包括多名現任前任中共常委、董建華梁振英
【江澤民逝世】江澤民上海逝世、享年96歲　習近平親率治喪委員會　委員包括多名現任前任中共常委、董建華梁振英
【恒指夜期+ADR】鮑威爾終極利好　中概股指數升10%　夜期收市升395點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】鮑威爾終極利好　中概股指數升10%　夜期收市升395點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款