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【中國開關】路透：內地將於未來數天進一步放寬防疫　允許確診者及密切接觸者居定隔離、減少大規模檢測

宏觀解讀 17:29 2022/12/01

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【中國開關】路透：內地將於未來數天進一步放寬防疫　允許確診者及密切接觸者居定隔離、減少大規模檢測

內地疫情持續嚴峻，不過，路透引述知情人士報道，中國將在未來數天公布進一步放寬防疫措施，除加強新冠抗原檢測，減少大規模核酸檢測和日常核酸檢測頻率，並允許確診者及密切接觸者在一定條件下居家隔離。

消息人士稱，若居住環境符合一定條件，確診者及密切接觸者將被允許在家中隔離。不過，並非所有確診者都能居家隔離，孕婦、老年人、有基礎疾病人員等將獲准在家隔離。至於對密切接觸者，居家環境則需要符合一定條件。

內地近日多個城市有反對防疫政策過嚴的聲音，報道引述中國副總理孫春蘭指病毒致命性正在減弱，疫苗接種的普及、防控經驗的積累，中國疫情防控面臨新形勢新任務後，廣洲多區解決臨時管控措施。

內地於11月中放寬入境及密切接觸者隔離限制，將「7天集中隔離+3天居家健康監測」，改為「5天集中隔離+3天居家隔離」。

相關文章：【中國經濟】中國褐皮書調查：逾半中國公司本月有員工確診　月內經濟難有起色、明年首季或更糟

相關文章：【中國開關】內地入境防疫措施由「7+3」改為「5+3」　登機前48小時內交1次核酸檢測陰性證明

編輯：陳韻妍

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疫情 防疫措施 疫苗 孫春蘭 中國

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