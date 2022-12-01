【網絡詐騙】中國今起實施「反電信網絡詐騙法」　打擊境外犯罪

為應對日益猖狂的網絡詐騙，中國內地政府早前修訂和通過《反電信網絡詐騙法》，今（1日）起實施。違法者將按其犯罪性質，判以罰款、拘留等行政處罰手段，或按《民法典》判罪。

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綜合內地媒體報道，於今日正式生效的《中華人民共和國反電信網絡詐騙法》（簡稱《反電信網絡詐騙法》），共分為七章，包括總則、電信治理、金融治理、互聯網治理、綜合措施、法律責任和附則。

該法律除列明，國務院負責建立反電信網絡詐騙工作機制、統籌協調打擊治理工作，以及各級政府組織的規管和教育等工作外，亦列明任何單位和個人，不得為電訊網絡詐騙行為出售、提供個人訊息；個人信息處理者則應依照《個人信息保護法》的規定，加強個人信息的保護，建立被用於防範電訊網絡詐騙的機制。

此外，為打擊境外電訊網絡詐騙，《反電信網絡詐騙法》規定，相關的法律及打擊活動，同時適用屬地管轄和屬人管轄原則。即在中國境內實施、由中國公民實施，及針對中國公民實施的詐騙行為，都受到該法律限制。若違法行為不構成犯罪，可判以用罰款、拘留、沒收違法所得等行政處罰手段。若造成人身損害的，則會依照《民法典》等承擔相應的民事責任。

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責任編輯：殷凱怡

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