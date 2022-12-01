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【黃金前景】花旗料明年下半年金價翻身 挑戰1900美元

Hot Talk 17:34 2022/12/01

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美國聯儲局主席鮑威爾昨晚放鴿，或放慢加息，適逢有數碼黃金之稱的加密貨幣頻爆雷，幣圈連環冧，刺激金價絕地反彈，花旗的專家料明年第四季每盎斯國際金價或衝上1,900美元，主因是憧憬市場開始減息。

金價今天（12月1日）暫報1,775美元，中資專家認為現水平已值得低撈。

●花旗：黃金6至12個月 看1800美元

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，國際金價於未來3個月預測為1,600美元， 6至12個月料為1,800美元，明年第四季有機會挑戰1,900美元高位。明年美國和多個非美地區或出現經濟衰退，加上市場有機會為未來減息鋪路，或有利明年下半年的金價表現。

●信銀國際：年底目標1780美元 現水平具吸引

中信銀行（國際）首席經濟師卓亮預期，金價今年底目標1,780美元，明年波動區間介乎1,700美元至1,950美元，明年底目標1,860美元；且料聯儲局加息周期在2023年上半年結束，美元會反覆調整，利好金價，目前水平已具有吸引力。

凱基亞洲投資策略部主管温傑認為，長綫而言，黃金供應有限，過去數據也顯示黃金有一定程度的抗通脹效果。不過，今年環球通脹飈升，金價未有跟隨，可見兩者關係或有轉弱的傾向。黃金沒有孳息（yield），和美元不同，利率可看成持有黃金的機會成本，隨着今年聯儲局加息，黃金走勢難免向下。可是，近月受聯儲局放慢加息的消息影響，金價止跌回升；惟短期升勢將受制於200天綫的1,800美元，年底或在現水平1,750美元左右徘徊。

展望明年，温傑表示，聯儲局或放慢加息步伐，持有黃金的機會成本相應放緩，再者，環球衰退風險上升，金價反而並不太淡，金價在低位1680美元或有支持，這水平可能是不錯的購入點。然而，在缺乏具體「減息」等利好因素下，金價的高位或在1870美元左右，整體走勢以區間上落為主。

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●凱基：SPDR金ETF持實金 走勢與金價同步

問及現市況散戶想涉足黃金，月供或一筆過認購黃金基金、抑或買黃金ETF較划算。温傑剖析，黃金基金主要押注環球的金礦股，部分基金或持有少量實金（Physical Gold）。金礦股始終是公司股票，走勢易受大市所左右，一旦股市陷入跌浪，可抵銷金價升幅。反觀，黃金實金ETF很大程度減少因股市升跌的影響。

温傑進一步拆解，若散戶純粹看好黃金，ETF較適合。但當股市金價齊升時，黃金ETF就會相對落後。投資者可考慮SPDR金ETF （02840） ，這ETF的管理人是道富環球，除了在香港上市外，同時也在美國掛牌，資產值高達500億美元。SPDR金ETF跟隨倫敦金銀市場協會 （LBMA） 的黃金價格變動，透過買賣實體黃金以支持ETF股份的發行數目，走勢上與金價同步。

●買金礦股須擔企業特有風險 月供長綫較划算

談及金礦股，温傑指，招金（01818）相比紫金礦業（02899）是更直接投資於黃金概念的選擇，紫金既有黃金業務，還從事銅、鋅等金屬礦產資源相關業務，以毛利計，紫金礦業來自黃金業務的毛利貢獻佔比少於3成，變相更受銅價影響，而明年全球經濟增長預期進一步放慢，銅價向上動力或有限。

温傑提醒，投資個股須承受個別企業的特有風險 （也就是company-specific risk），況且，金礦股也和黃金基金一樣，股價走勢易受大市影響。

總結而言，温傑認為，雖然市場憧憬聯儲局將放慢加息，但整體利率仍會在高位維持一段時間，持有黃金的「成本」仍然高企，月供黃金類資產，用平均法拉低成本作長綫投資較為理想。

相關文章：全球資金流向美元債劵 「啞鈴」策略掌握美元收益投資機會

相關文章：【美元定存】美元1年定存最高5.3厘 港銀年結前猛搶美金

特約記者︰曾桂芬 

責任編輯︰李勝君
 
 

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招金礦業（01818） SPDR金ETF（02840） 黃金 鮑威爾 美國聯儲局 減息 加息 紫金礦業（02899） 信銀國際 ETF

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