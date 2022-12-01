都大物理治療中心啟用 加強教研培訓冀造福社區

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香港都會大學（都大）旗下的都大物理治療中心今日（12月1日）舉行開幕儀式，可為物理治療學系學生提供實習場所，加強臨床培訓，並結合人才發展、社區服務及知識轉移等功能，為都大社群及社區提供專業治療。
都大物理治療中心將於12月5日投入運作。都大校董會主席黃天祥博士在致辭時表示，冀治療中心提供專業及可靠的治療服務，造福社區。
他說：「大學去年起籌備成立都大物理治療中心，治療設備先進，採用以病人為本的方針提供最佳臨床治療。中心除了可為學生提供實習的地方，亦為大學成員及社區人士服務，提高他們的生活質素。」
校長林群聲教授指，中心服務全面，除了提供傳統物理治療服務外，亦為孕婦及產婦、乳癌病人和新冠康復者提供度身設計的治療方案，預計中心每年可服務約三千人次。
他強調，大學一直非常重視為學生提供先進的教學設施，讓他們有效掌握知識與技能，使其學習「事半功倍」，達到學以致用。
都大物理治療中心位於賽馬會校園，除了由專業導師指導培訓，提供肌肉與骨骼、神經系統、運動創傷、痛楚管理等物理治療服務外，亦會提供專門的復康服務，包括盆底腔肌肉物理治療、乳癌術後淋巴水腫治療、機械外骨骼平衡及步態訓練、臨床普拉提運動治療，以及近年備受關注、與新冠後遺症有關的肺部康復治療。
同時，大學早已為物理治療學系學生設立骨骼肌肉物理治療教研室、運動物理治療及生物力學教研室、腦神經物理治療教研室、心肺物理治療及模擬教研室。這些一流教研設備亦將支援新啟用的物理治療中心服務，發揮協同效應。
有見香港對物理治療師的需求殷切，都大於2020至2021學年開辦物理治療學榮譽理學士課程。大學正向香港物理治療師管理委員會申請專業認可，目前認證過程順利，首屆畢業生預計於2024年畢業時取得相關認證，以註冊物理治療師身份執業。
有關都大物理治療中心服務詳情，請瀏覽網址 https://www.hkmu.edu.hk/hkmupc/tc/ 。
(特約)