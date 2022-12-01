都大物理治療中心啟用 加強教研培訓冀造福社區

▲ 都大物理治療中心今日開幕，大學校董會成員、管理層成員及物理治療學系師生合照。

香港都會大學（都大）旗下的都大物理治療中心今日（12月1日）舉行開幕儀式，可為物理治療學系學生提供實習場所，加強臨床培訓，並結合人才發展、社區服務及知識轉移等功能，為都大社群及社區提供專業治療。

都大物理治療中心將於12月5日投入運作。都大校董會主席黃天祥博士在致辭時表示，冀治療中心提供專業及可靠的治療服務，造福社區。

▲ 都大校董會主席黃天祥博士工程師冀治療中心提供專業及可靠的治療服務，造福社區。

他說：「大學去年起籌備成立都大物理治療中心，治療設備先進，採用以病人為本的方針提供最佳臨床治療。中心除了可為學生提供實習的地方，亦為大學成員及社區人士服務，提高他們的生活質素。」

校長林群聲教授指，中心服務全面，除了提供傳統物理治療服務外，亦為孕婦及產婦、乳癌病人和新冠康復者提供度身設計的治療方案，預計中心每年可服務約三千人次。

他強調，大學一直非常重視為學生提供先進的教學設施，讓他們有效掌握知識與技能，使其學習「事半功倍」，達到學以致用。

都大物理治療中心位於賽馬會校園，除了由專業導師指導培訓，提供肌肉與骨骼、神經系統、運動創傷、痛楚管理等物理治療服務外，亦會提供專門的復康服務，包括盆底腔肌肉物理治療、乳癌術後淋巴水腫治療、機械外骨骼平衡及步態訓練、臨床普拉提運動治療，以及近年備受關注、與新冠後遺症有關的肺部康復治療。

同時，大學早已為物理治療學系學生設立骨骼肌肉物理治療教研室、運動物理治療及生物力學教研室、腦神經物理治療教研室、心肺物理治療及模擬教研室。這些一流教研設備亦將支援新啟用的物理治療中心服務，發揮協同效應。

▲ 都大物理治療中心可為物理治療學系學生提供實習場所，加強臨床培訓，並結合人才發展、社區服務及知識轉移等功能，為都大社群及社區提供專業治療。

有見香港對物理治療師的需求殷切，都大於2020至2021學年開辦物理治療學榮譽理學士課程。大學正向香港物理治療師管理委員會申請專業認可，目前認證過程順利，首屆畢業生預計於2024年畢業時取得相關認證，以註冊物理治療師身份執業。

有關都大物理治療中心服務詳情，請瀏覽網址 https://www.hkmu.edu.hk/hkmupc/tc/ 。

(特約)