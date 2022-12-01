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【異動股】 小鵬汽車上季收入升近兩成 惟虧損擴大49% 料第四季汽車交付量最多跌52%

股樓投資 17:13 2022/12/01

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小鵬汽車（09868）公布第三季業績，虧損擴大49%，更下調第四季汽車交付量目標，惟收入按年升逾19%，毛利率按季提升2.6個百分點，達到13.5%。股價今日（1日）見追捧，高開近15%後，一度升至44.95元，近兩個月高位，最多升逾3成，收報37.95元，仍大升12.8%，成交額29.4億元。

同場加映﹕【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

截至9月底止，小鵬第三季虧損擴大49%至23.8億元（人民幣，下同），非公認會計原則淨虧損同樣擴大49%至22.2億元；收入按年升逾19.3%至68.2億元。期內，汽車交付量為29,570輛，按年升15%，其中智能運動型轎車P7的交付量為16,776輛，按年減少15%；智能家庭型轎車P5的交付量為8,703輛，按年大增34.7倍。

【恒指目標】 料內地明年第二季通關 瑞銀予恒指明年底目標22100點 推薦8隻首選股【見下頁

    點擊圖片放大
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季內，毛利率按年跌0.9個百分點至13.5%，但按季升2.6個百分點。每股基本虧損2.59元。集團預計，第四季汽車交付量介乎2萬至2.1萬輛，按年減少約49.7%至52.1%，料總收入介乎48億元至51億元，按年減少約40.4%至43.9%。

同場加映﹕【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

此外，集團宣布，聯合創始人兼總裁夏珩已向董事會提出辭任公司執行董事，因公司最近的組織架構調整和個人事務原因而辭任，自昨日（11月30日）已生效，並保留擔任公司總裁一職。

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記者：郭秀慧

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港股 小鵬汽車－W（09868） 汽車

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