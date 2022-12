「砥礪前行三十載，時刻求創譜新章」 2022/2023 香港青年工業家協會就職典禮晚宴 暨 「讓創意飛伙伴計劃」首個項目《原石》餐具產品發表

▲ 「讓創意飛伙伴計劃」成果發表 - (左起) 基金會副會長李錦雄、協會會長高鼎國、財政司司長陳茂波、《原石》餐具設計師廖成鍇、職業訓練局副執行幹事王建國、基金會副會長李沛良。

香港青年工業家協會深明培育人才對香港工業未來發展至關重要,30 年來一直 協助傑出年青企業家發展,致力團結香港工商業界,推動香港工業發展。協會於 11 月 29 日順利舉行2022/2023年度就職典禮晚宴,在財政司司長陳茂波,大紫荊勳賢,GBS,MH,JP、立法會主席梁君彥大紫荊勳賢,GBS,MBE,JP任主禮嘉賓,由高鼎國接任會長。 在財政司司長陳茂波、職業訓練局(VTC) 副執行幹事 王建國博士、高鼎國會長見證下發表「讓創意飛伙伴計劃」設計 • 首個商品化項目《原石》餐具套裝的成果。

▲ 財政司司長陳茂波,大紫荊勳賢,GBS,MH,JP 致辭

主禮嘉賓香港特別行政區政府財政司司長陳茂波大紫荊勳賢,GBS,MH,JP謂:「我很高興參與今晚香港青年工業家協會2022/2023年度的就職典禮,見證協會領導團隊交棒。這是一份使命的承傳,協會將一班懷抱着理想和共同價值、實幹有為的青年工業家匯聚,互相砥礪,為彼此更好的事業發展、為香港的更好的未來貢獻力量。

▲ 左起:協會副會長莫慕潔、協會常務委員林朗熙、協會執行委員曹凱廸、協會常務副會長陳宇澄、財政司司長陳茂波、協會會長高鼎國、創會會長蔣麗芸、協會榮譽會長李宗徳、協會副會長蔡俊杰、協會副會長吳慧君、協會執行委員俞國偉。

協會今年早前與知專攜手啟動了「讓創意飛伙伴計劃」,協助將優秀的學生作品商品化,《原石》就是計劃下其中一個項目。我期待未來會有更多本地學生的優秀作品被大家發掘,讓我們有更多的產品可以向外推廣香港的設計創意及工業技術,說好香港故事。我們有需要大力推動創意產業和工業,為香港的經濟創造新的優勢及發展亮點。近年政府銳意推動「再工業化」,其中一個重要目的,就是要豐富我們的產業結構,增強香港的發展動能,同時為我們的青年一代的朋友提供更多優質的就業機會。人才是創科發展裏不可或缺的一環,重要性比資金、硬件和技術其實更高,我相信在座各位工業家亦深明優秀科技人才對發展智能工業的關鍵作用。」

▲ 香港青年工業家協會2022-2023執委會與主禮嘉賓合照

香港青年工業家協會應屆會長高鼎國先生指出:「於十四五規劃內國家已把香港定位成「八大中心」,除了推進傳統四大中心之外,更首次加入提升、建設和發展四個新興中心。為幫助香港完成這項重大使命,本屆執委會將向不同方面推行工作,務求為香港加快融入國家發展大局而努力。與此同時協會都會持續發展青年工作,推廣特區政府再工業化政策,務求培養更多年輕人才投身工業行業。很高興可以與香港知專設計學院合作「讓創意飛伙伴計劃」將《原石》設計製作出成品,推動香港設計及製造,「讓創意飛伙伴計劃」將協作領域於設計、創新、科技三大範疇,計劃與科技園及不同院校合作。」

「讓創意飛伙伴計劃」 成功讓傑出設計商品化,支持青年創業



由協會與職業訓練局(VTC)合作、2022年重點項目之一「讓創意飛伙伴計劃」,計劃志在結合業界知識、學生創意與學院資源,為有潛力的創作提供「商品化」支援,助力年青人的創意翱翔,讓香港工業可以在世界繼續發光發熱。經歷約半年時間,香港青年工業家協會投放超過60萬資源並由設計及科技委員會統籌下,首個項目《原石》餐具帶標誌性的外觀,立體的設計發揮和諧和連貫性的線條,成功商品化,生產超過一千套,以每套包括兩套飯碗、筷子、湯匙、醬盤和骨碗,一套共十件,定價$650,計劃在香港.設計廊及網上發售。

《原石》餐具由香港知專設計學院(HKDI)產品設計高級文憑畢業生廖成鍇設計,勇奪世界三大設計獎項之一「2021紅點設計概念大獎(Red Dot Award: Design Concept 2021)」的最佳設計獎(Best of the Best Award)。餐具設計概念以改善用餐者的流暢度為中心,讓一家人共同用膳的難得時刻可以輕鬆自在。廖同學改造了傳統中式餐具的一些漏洞,今次商品化的有不規則平面設計帶有齒邊的飯碗、讓用餐者輕鬆地夾起麵條帶圓點頭防滑設計筷子、可在桌面上翹起的湯匙、能保持飯桌美觀乾淨的可組合醬盤及骨碟等,全部以「原於自然 用之自然」為創作靈感,把石頭原始自然的形態應用在餐具上。

▲ 「讓創意飛伙伴計劃」首個項目《原石》餐具套裝相片

廖成鍇表示相當高興入選「讓創意飛伙伴計劃」的首個項目,得到協會的幫助,才可以令其設計概念經過多次指導及修改後成為實物,協會在半年時間內提供商品化的專業意見及資源,包括由挑選物料、模具製作、設計改進、包裝、市場策略等方面的支援,期望日後此計劃能繼續幫助更多香港年輕設計師成就夢想。

關於《香港青年工業家協會》:

香港青年工業家協會於1992年成立。主要成員為每年香港工業總會主辦, 並由政府高官、工商界領袖、大學校長組成的評審團選出的「香港青年工業家獎」歷屆獲獎者。本會成員時值盛年,是一批跨世紀、有朝氣並具一定經濟實力和社會影響力的青年工業家。

香港青年工業家協會共有150多位會員。 隨著每年不斷有「香港青年工業家獎」得獎精英加入,本會會員人數、代表性及發展潛力,均在不斷加強。

本會致力團結香港工商界友好,凝聚各方力量。會員在推動香港工業發展的同時,亦不忘回饋社會,主動推動再工業化,加強香港跟內地和海外的經貿交流合作,共創經濟繁榮。

附錄:2022/2023 香港青年工業家協會就職名單

香港青年工業家協會協會創會會長 蔣麗芸

香港青年工業家協會協會會長 高鼎國

香港青年工業家協會基金會常務副會長 郭燦耀

香港青年工業家協會協會常務副會長 陳宇澄

香港青年工業家協會協會當然顧問 戴麟

2022/24年度青委會主席 楊子熹

