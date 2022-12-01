  • 16°C
香港時間 : 20221201日 (週四) 18:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】一文看清中資電動車廠11月交付量　蔚來理想增長加快、小鵬汽車未止跌

股市 18:00 2022/12/01

分享：

分享：

【電動車】一文看清中資電動車廠11月交付量

中資電動車或新能源車廠陸續公布11月交付量，雖然月內中國多地疫情升溫，但車廠新車款交付周期逐漸上軌道，理想汽車 （02015） 上月交付量升逾1.5萬輛水平，創歷來新高。蔚來 （09866） 及吉利汽車 （00175） 旗下電動車品牌極氪（ZEEKR）交付量續破萬。

不過，小鵬汽車 （09868） 則指新車款「G9」生產遇上「具挑戰的經營背景」，11月交付量按年跌63%，連續數月落後於同業。

  11月交付量（按年變幅） 首11月交付量
理想汽車 （02015） 15,034輛（+11.5%） 112,013輛（+47.0%）
蔚來 （09866） 14,178輛（+30.3%） 106,671輛（31.8%）
極氪（吉利旗下） 11,011輛（+4.47倍） 60,604輛（+26倍）
小鵬汽車 （09868） 5,811輛（-62.8%） 109,465輛（+33.2%）

一文看清電動車廠10月交付量，可見【下一頁】

小鵬汽車：12月交付量可明顯改善

集團總部在廣州的小鵬汽車公布，上月交付5811輛電動車，形容經營環境的挑戰，影響新電動SUV車款「G9」的生產上升和交付服務，該車款上月交付僅1,546輛。

小鵬汽車預期12月交付量可明顯提升，預計可受惠於G9生產漸上軌道、經營環境正常化。

蔚來 ：11月交付量按年增三成

蔚來表示，11月交付14,178輛汽車，當中包括8,003輛智能電動SUV、4,080輛智能電動轎車，而新SUV車款「ES7」佔單月交付量4,897輛；新款電動轎車「ET7」及「ET5」分別為3,207輛及2,968輛。

年初至今，蔚來今年交付106,671輛汽車，按年增32%，歷年累計交付量共273,741輛。

理想汽車：L9成「全尺寸SUV市場」銷量冠軍

理想汽車公布，11月交付量達15034輛，創下單月交付紀錄，並指旗下增程混合動力SUV「理想L9」，連續兩個月成為中國全尺寸SUV市場銷量冠軍，另一新車款「理想L8」也於11月開啟交付，兩款新車款售價在30萬至50萬元人民幣區間。

理想汽車未在最新公告，細分各車款交付規模，而至11月底，理想汽車累計交付量達236,101輛。

至11月底，理想汽車在中國有276家零售中心，覆蓋119個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心317家，覆蓋226個城市。。

吉利：極氪11月交付再破萬　料全年交逾7萬達標在望

吉利汽車表示，極氪（ZEEKR）11月交付量11,011輛，較去年交付初期大增4.5倍。隨著供應鏈的進一步好轉，極氪001交付週期進一步縮短至預計4至6週，平均大定訂單金額超過33.6萬元。

因應年內極氪交付量已達6萬輛，有望可完成早前訂下全年交付7萬輛的目標。

極氪上月發布純電豪華MPV「極氪009」，預計將於2023年1月正式開啟交付。

相關文章：

【理想汽車 2015】 核心零配件供應延遲 L8、L9車型需延期交付 理想股價一度挫逾7%

【業績︱電動車】小鵬一度爆升33%　料第四季汽車交付量按年少一半　上季經調整淨虧損擴大至22億人幣

編輯：麥德銘

港股 新能源 電動車 蔚來（美：NIO） 小鵬汽車－W（09868） 吉利汽車（00175） 理想汽車—W（02015） 蔚來－SW（09866）

上一篇文章

【今日至HOT】美國研究揭薯仔1種食法　血糖不上升8周持續進食減13磅；港男提3大理據買樓勿選大西北

下一篇文章

【TSMC】台積電據報將在美國生產更多芯片　拜登將出席下周鳳凰城廠房移機儀式
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】美團尾市轉跌、阿里巴巴升逾3%　恒指12月開局升139點、萬九關得而復失（不斷更新）
【港股市況】美團尾市轉跌、阿里巴巴升逾3%　恒指12月開局升139點、萬九關得而復失（不斷更新）
【世界盃賽果】阿根廷返來了　與波蘭齊出線　法國澳洲入16強　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】阿根廷返來了　與波蘭齊出線　法國澳洲入16強　一文看清世界盃賽果
【儲局官員】鮑威爾重要演說：最快12月減慢加息速度　終極息口略高於9月預期
【儲局官員】鮑威爾重要演說：最快12月減慢加息速度　終極息口略高於9月預期
【美股期貨】美國PCE核心通脹數據公布前　美股期貨欠方向、道指期貨微跌（不斷更新）
【美股期貨】美國PCE核心通脹數據公布前　美股期貨欠方向、道指期貨微跌（不斷更新）
【江澤民逝世】江澤民上海逝世、享年96歲　習近平親率治喪委員會　委員包括多名現任前任中共常委、董建華梁振英
【江澤民逝世】江澤民上海逝世、享年96歲　習近平親率治喪委員會　委員包括多名現任前任中共常委、董建華梁振英
【恒指夜期+ADR】鮑威爾終極利好　中概股指數升10%　夜期收市升395點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】鮑威爾終極利好　中概股指數升10%　夜期收市升395點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款