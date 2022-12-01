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【電動車】一文看清中資電動車廠11月交付量　蔚來單月交付增三成、理想破1.5萬

股市 17:43 2022/12/01

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【電動車】一文看清中資電動車廠11月交付量

中資電動車或新能源車廠陸續公布11月交付量，雖然月內中國多地疫情升溫，但車廠新車款交付周期逐漸上軌道，理想汽車 （02015） 上月交付量升逾1.5萬輛水平，創歷來新高。蔚來 （09866） 及吉利汽車 （00175） 旗下電動車品牌極氪（ZEEKR）交付量續破萬。

  11月交付量（按年變幅） 首11月交付量
理想汽車 （02015） 15,034輛（+11.5%） 112,013輛（+47.0%）
蔚來 （09866） 14,178輛（+30.3%） 106,671輛（31.8%）
極氪（吉利旗下） 11,011輛（+4.47倍） 60,604輛（+26倍）

一文看清電動車廠10月交付量，可見【下一頁】

蔚來 ：11月交付量按年增三成

蔚來表示，11月交付14,178輛汽車，當中包括8,003輛智能電動SUV、4,080輛智能電動轎車，而新SUV車款「ES7」佔單月交付量4,897輛；新款電動轎車「ET7」及「ET5」分別為3,207輛及2,968輛。

年初至今，蔚來今年交付106,671輛汽車，按年增32%；累計共273,741輛。

蔚來公布，11月16日「ET7」在歐盟新車安全評鑒協會（Euro NCAP）安全及綠色測試獲最高級五星評級，清潔空氣、能源效能及溫室氣體亦獲高分。11月28日集團與騰訊 （00700） 簽署戰略協議，深化駕駛雲、智能駕駛地圖及數字生態領域合作。

理想汽車：L9成「全尺寸SUV市場」銷量冠軍

理想汽車公布，11月交付量達15034輛，創下單月交付紀錄，並指旗下增程混合動力SUV「理想L9」，連續兩個月成為中國全尺寸SUV市場銷量冠軍，另一新車款「理想L8」也於11月開啟交付，兩款新車款售價在30萬至50萬元人民幣區間。

理想汽車未在最新公告，細分各車款交付規模，而至11月底，理想汽車累計交付量達236,101輛。

至11月底，理想汽車在中國有276家零售中心，覆蓋119個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心317家，覆蓋226個城市。。

吉利：極氪11月交付再破萬　料全年交逾7萬達標在望

吉利汽車表示，極氪（ZEEKR）11月交付量11,011輛，較去年交付初期大增4.5倍。隨著供應鏈的進一步好轉，極氪001交付週期進一步縮短至預計4至6週，平均大定訂單金額超過33.6萬元。

因應年內極氪交付量已達6萬輛，有望可完成早前訂下全年交付7萬輛的目標。

極氪上月發布純電豪華MPV「極氪009」，預計將於2023年1月正式開啟交付。

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編輯：麥德銘

港股 新能源 電動車 蔚來（美：NIO） 小鵬汽車－W（09868） 吉利汽車（00175） 理想汽車—W（02015） 蔚來－SW（09866）

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