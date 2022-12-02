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【電動車】一文看清中資電動車廠11月交付量　比亞迪單月出口過萬　蔚來理想新車發力、小鵬料今月重上一萬

股市 17:13 2022/12/02

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【電動車】一文看清中資電動車廠11月交付量

中資電動車或新能源車廠陸續公布11月交付量，雖然月內中國多地疫情升溫，但車廠新車款交付周期逐漸上軌道，理想汽車 （02015） 上月交付量升逾1.5萬輛水平，創歷來新高。蔚來 （09866） 及吉利汽車 （00175） 旗下電動車品牌極氪（ZEEKR）交付量續破萬。

不過，小鵬汽車 （09868） 則指新車款「G9」生產遇上「具挑戰的經營背景」，11月交付量按年跌63%，連續數月落後於同業。

至於新能源車廠龍頭比亞迪 （01211） 11月新能源汽車銷量達23萬輛，按年增長1.5倍、按月增6%。

  11月交付量/銷量（按年變幅） 首11月交付量/銷量
比亞迪 （01211） 230,427輛（+1.5倍） 1,628,297輛（+2.2倍）
理想汽車 （02015） 15,034輛（+11.5%） 112,013輛（+47.0%）
蔚來 （09866） 14,178輛（+30.3%） 106,671輛（31.8%）
極氪（吉利旗下） 11,011輛（+4.47倍） 60,604輛（+26倍）
零跑汽車 （09863） 8,047輛（+43.0%） 102,675輛（+1.85倍）
小鵬汽車 （09868） 5,811輛（-62.8%） 109,465輛（+33.2%）

一文看清電動車廠10月交付量，可見【下一頁】

比亞迪年內銷量逾160萬輛　海外銷量破萬

比亞迪公布，11月銷量達230,427輛新能源汽車，絕大部分屬於乘用車，統電動車佔113,915輛，插電式混合動力佔116,027輛。累計今年首11個月，比亞迪新能源汽車銷量累增2.2倍至162.8萬輛。

比亞迪11月海外新能源汽車銷量突破1萬輛，單月賣出12,318輛。11月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為 11.003 GWh，2022年累計裝機總量約為 78.684 GWh。

小鵬汽車：12月交付量可明顯改善

集團總部在廣州的小鵬汽車公布，上月交付5811輛電動車，形容經營環境的挑戰，影響新電動SUV車款「G9」的生產上升和交付服務，該車款上月交付僅1,546輛。

小鵬汽車預期12月交付量可明顯提升，預計可受惠於G9生產漸上軌道、經營環境正常化。

蔚來 ：11月交付量按年增三成

蔚來表示，11月交付14,178輛汽車，當中包括8,003輛智能電動SUV、4,080輛智能電動轎車，而新SUV車款「ES7」佔單月交付量4,897輛；新款電動轎車「ET7」及「ET5」分別為3,207輛及2,968輛。

年初至今，蔚來今年交付106,671輛汽車，按年增32%，歷年累計交付量共273,741輛。

理想汽車：L9成「全尺寸SUV市場」銷量冠軍

理想汽車公布，11月交付量達15034輛，創下單月交付紀錄，並指旗下增程混合動力SUV「理想L9」，連續兩個月成為中國全尺寸SUV市場銷量冠軍，另一新車款「理想L8」也於11月開啟交付，兩款新車款售價在30萬至50萬元人民幣區間。

理想汽車未在最新公告，細分各車款交付規模，而至11月底，理想汽車累計交付量達236,101輛。

至11月底，理想汽車在中國有276家零售中心，覆蓋119個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心317家，覆蓋226個城市。。

吉利：極氪11月交付再破萬　料全年交逾7萬達標在望

吉利汽車表示，極氪（ZEEKR）11月交付量11,011輛，較去年交付初期大增4.5倍。隨著供應鏈的進一步好轉，極氪001交付週期進一步縮短至預計4至6週，平均大定訂單金額超過33.6萬元。

因應年內極氪交付量已達6萬輛，有望可完成早前訂下全年交付7萬輛的目標。

極氪上月發布純電豪華MPV「極氪009」，預計將於2023年1月正式開啟交付。

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編輯：麥德銘

港股 新能源 電動車 蔚來（美：NIO） 小鵬汽車－W（09868） 吉利汽車（00175） 理想汽車—W（02015） 蔚來－SW（09866）

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