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歐盟未就俄油價格上限達成共識 美國敦促謹慎定價

環球經濟金融 17:04 2022/12/01

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歐盟將於下周一（5日）實施禁運俄羅斯石油措施，但成員國仍未就俄油價格上限達成共識。部分國家提議上限定為每桶30美元，不過美國官員質疑市場沒有準確反映俄油價格，敦促歐盟謹慎定價。

美國汽油價格漸復常 料聖誕節跌穿3美元 【下一頁】

歐盟委員會最初提出將價格上限定於每桶65至70美元，但部分成員國批評上限設定得過高，根本難以觸發價格上限機制。

波蘭、立陶宛和愛沙尼亞等國推動將上限定於每桶30美元，認為上述價位更接近俄羅斯的產油成本，符合歐盟阻止俄羅斯獲更多資金用於戰爭的原則。

不過路透社引述美方官員指，俄羅斯烏拉爾（Urals）原油近期報價在每桶52美元的範圍，但不代表上述價格能準確反映烏拉爾原油的廣泛定價，認為歐盟應該謹慎定價。

美方官員引述外部估算數字，指烏拉爾對布蘭特原油的折讓基準為每桶23美元，最低跌至每桶17美元。

IMF與WTO同警告 去全球化對經濟有負面效果 【下一頁】

布蘭特原油周三（11月30日）的交易價為每桶85.36美元，扣除折讓的23美元後，烏拉爾原油價應為每桶62美元，即歐盟委員會建議的價格更貼近。

Argus Media與標普全球普氏能源過去一周，為主要黑海和波羅的海出口碼頭的烏拉爾原油報價約為52美元。

不過美方官員指上述價格撇除俄羅斯原油的運輸等成本，俄羅斯原油自今年3月以來的平均價格為每桶78美元，因此俄油價格上限定於每桶65美元的水平，已較近期價格顯著回落。

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責任編輯：鄭錦玲

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