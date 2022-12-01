【ESG】雷添良：證監會3方針助香港建綠色金融樞紐　品質保證局推碳中和證書

▲ 香港 品質保證局就可持續金融及氣候議題舉行國際研討會。

證監會主席雷添良出席香港品質保證局（HKQAA）活動時表示，擬從制定企業可持續發展匯報準則 、打擊漂綠（Greenwashing）和建立碳市場監管三方針，協助香港達成綠色金融樞紐的願景。

雷添良指出，證監會和港交所 （00388） 正研究制定上市發行人監管框架，應用ISSB（國際可持續發展準則理事會）的氣候報告準則，披露公司氣候相關訊息，目前正向上市發行人、投資者和專業組織作非正式諮詢╴並會與中證監合作，確保在港上市的內地企業能遵守有關規則。

在漂綠問題上，雷添良稱，證監會已在網站發布該會認可的ESG基金名單，並向資產管理業界發出指引，要求基金經理定期匯報ESG達標進度和氣候相關風險。

港交所10月推出碳排放權交易平台Core Climate，雷添良認為，平台不單連接國際資本和碳排放權產品，也有利香港和內地在碳市場將來合作。

品質保證局頒出約50個獎項 表揚可持續發展的成果

香港品質保證局副總裁陳沛昌指出，綠色金融涉及多項標準，該局推出不同「碳中和證書」，認證企業在碳排放披露、承諾碳中和和實現碳中和的進程，讓持分者了解機構在實現碳中和方面的計劃及成果。

據該局網站，至9月底，香港品質保證局共向23家公司或項目發出碳中和證書。

品質保證局最新向多間企業或機構頒獎表揚可持續發展的成果，陳沛昌指出，是次頒發禮有約50個獎項，當中33間得獎者為金融機構，但強調不同行業都可以在綠色發展出一分力，如建造業減少污染、餐飲及零售研究物料可持續性，都有利整個社會達至「碳中和」。

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記者：宋佩恩