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【港元拆息】1個月HIBOR升越4.8厘、按日飆0.4厘　港滙7.782附近見1年高位

股市 17:26 2022/12/01

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距離年結剩1個月，企業急謀資金過年關。與樓按相關的1個月港元拆息（HIBOR）按日升幅擴大至40點子，至4.83881厘，連升14天，且是自2008年10月13日報4.89429厘以後最高。1個月 HIBOR 亦高於同期美元 LIBOR 逾70點子。隨着內地部分城市放寬防疫，資金疑流入本港，港股近日氣氛轉好，港滙亦見轉強，今觸 7.7823 ，是去年11月5日曾報 7.7822 水平後最高。

隔夜 HIBOR 按日跌逾32點子，至 4.02 厘。中長期拆息續向上，反映銀行資金成本的 3 個月 HIBOR 報近 5.32 厘，升約 1 點子。12個月 HIBOR 逼近 5.7厘。

到期日 港元利息結算率 按日變化
隔夜 4.02405 -0.32774
1 星期 4.07101 -0.01334
2 星期 4.13679 -0.0122
1 個月 4.83881 +0.40048
2 個月 4.85786 +0.15226
3 個月 5.31869 +0.01119
6 個月 5.48899 +0.01732
12 個月 5.69202 +0.01625

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記者：胡學能

拆息 港股 香港銀行公會 倫敦同業拆息 港元同業拆息 美元 港元 港滙

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