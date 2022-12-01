【港元拆息】1個月HIBOR升越4.8厘、按日飆0.4厘　港滙7.782附近見1年高位

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【中國開關】路透：內地將於未來數天進一步放寬防疫 允許確診者及密切接觸者居定隔離、減少大規模檢測
距離年結剩1個月，企業急謀資金過年關。與樓按相關的1個月港元拆息（HIBOR）按日升幅擴大至40點子，至4.83881厘，連升14天，且是自2008年10月13日報4.89429厘以後最高。1個月 HIBOR 亦高於同期美元 LIBOR 逾70點子。隨着內地部分城市放寬防疫，資金疑流入本港，港股近日氣氛轉好，港滙亦見轉強，今觸 7.7823 ，是去年11月5日曾報 7.7822 水平後最高。
隔夜 HIBOR 按日跌逾32點子，至 4.02 厘。中長期拆息續向上，反映銀行資金成本的 3 個月 HIBOR 報近 5.32 厘，升約 1 點子。12個月 HIBOR 逼近 5.7厘。
|到期日
|港元利息結算率
|按日變化
|隔夜
|4.02405
|-0.32774
|1 星期
|4.07101
|-0.01334
|2 星期
|4.13679
|-0.0122
|1 個月
|4.83881
|+0.40048
|2 個月
|4.85786
|+0.15226
|3 個月
|5.31869
|+0.01119
|6 個月
|5.48899
|+0.01732
|12 個月
|5.69202
|+0.01625
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記者：胡學能