【港元拆息】1個月HIBOR升越4.8厘　港滙7.782附近見1年高位　分析：短暫現買港元沽美元套息誘因

上一篇文章
【美國失業救濟金人數】美國上周新申失業救濟人數22.5萬 低過預期
距離年結剩1個月，銀行傾向保留更多資金過年。與樓按相關的1個月港元拆息（HIBOR）按日升幅擴大至40點子，至4.83881厘，連升14天，且是自2008年10月13日報4.89429厘以後最高。1個月 HIBOR 亦高於同期美元 LIBOR 逾70點子。
隨着內地部分城市放寬防疫，資金疑流入本港，港股近日氣氛轉好，港滙亦見轉強，今觸 7.7823 ，是去年11月5日曾報 7.7822 水平後最高。
隔夜 HIBOR 按日跌逾32點子，至 4.02 厘。中長期拆息續向上，反映銀行資金成本的 3 個月 HIBOR 報近 5.32 厘，升約 1 點子。12個月 HIBOR 逼近 5.7厘。
星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡認為，年結因素、加上近期股市有資金流入、且由於較近年期的美元兌港元的掉期點子處於溢價水平，顯示港元拆息仍有上行壓力，有買港元沽美元的短暫套息交易誘因，都使對港元資金需求增加。
李若凡表示，當年結因素過去，而聯儲局進一步加息，或會令港美息差重新倒掛，屆時市場會再現買美元沽港元的套息交易誘因，港滙會重新走向弱方兌換保證。
東亞銀行 （00023） 首席經濟師蔡永雄表示，銀行因應年結將臨，希望搶得更多資金，而自身的資金則傾向保留，不會積極拆借出去，加上宏觀方面，市場預期美國聯儲局月中會加息半厘，相信1個月港元拆息會繼續多高企一至兩周，不排除短暫見 5 厘或以上。
中、長期港元拆息昨續向上，反映銀行資金成本的 3 個月 HIBOR 報近 5.32 厘，升約 1 點子。12個月 HIBOR 逼近 5.7 厘。
|到期日
|港元利息結算率
|按日變化
|隔夜
|4.02405
|-0.32774
|1 星期
|4.07101
|-0.01334
|2 星期
|4.13679
|-0.0122
|1 個月
|4.83881
|+0.40048
|2 個月
|4.85786
|+0.15226
|3 個月
|5.31869
|+0.01119
|6 個月
|5.48899
|+0.01732
|12 個月
|5.69202
|+0.01625
相關文章：
【港股市況】美團尾市轉跌、阿里巴巴升逾3% 恒指12月開局升139點、萬九關得而復失（不斷更新）
【港股反彈】廣州放寬放疫 資金急謀入市炒股 港滙升穿7.8、港元隔夜拆息罕有4.35厘
記者：胡學能