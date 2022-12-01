▲ 【香港經濟】本港10月零售銷貨額揚3.9% 受惠新一輪消費券

政府統計處公布，本港10月零售業總銷貨價值的臨時估計為319億元，按年升3.9%，較9月時的上升0.3%有所加快。政府發言人表示，隨着政府發放新一輪消費券，10月的零售業總銷貨價值按年升幅加快，不少類別零售商的業務都見改善，其中耐用消費品和珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷售錄得雙位數升幅。

政府發言人指出，勞工市場情況改善及消費券計劃將繼續支持零售業，儘管金融狀況收緊會部分抵銷這些影響，強調只要本地疫情維持受控，各項限制措施能有序放寬，與消費相關活動應會逐漸重拾動力。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計分析，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升11.4%；其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值上升13.6%）；其他未分類消費品（上升2.2%）；食品、酒類飲品及煙草（上升2.1%）。

另一方面，超級市場貨品的銷貨價值按年下跌2.7%。其次為百貨公司貨品跌17.1%；服裝跌5.8%。

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編輯：李哲毅