▲ 【港交所388】港交所周五舉行社商創效峰會 史美倫：冀助雙重弱勢群組

港交所 （00388） 周五舉行社商創效峰會 （Impact Summit），邀請逾20名來自政府代表、企業創變者、社創者等第三方的演講嘉賓，專題討論增加「企業公民價值 」、「持分者資本主義」、「創造共享價值」。

峰會舉行期間，數個獲香港交易所社區項目資助計劃撥款的社企夥伴將於場內設置攤位，以更好地向參與峰會的營商企業展示如何以創新方案回應社會問題，同時藉此推動營商企業參與解決社會問題。

港交所主席史美倫稱，基金會目前訂4大主題，除了有很符合港交所市場營運者的理財教育、環境可持續發展，也希望支持多元共融、扶貧紓困接觸「雙重弱勢群體」。

史美倫接受本報專訪時稱，以往港交所有利用「股份代號慈善計劃」，將資金捐贈至慈善機構，但希望可再進一步有系統地支援和捐贈社區，因此在港交所籌備上市20周年之際成立基金會，至今設有慈善夥伴、社區項目資助、獎學金、研究資助等計劃，預計年底正接受資助的機構數目將達60個。

香港交易所慈善基金至11月底，共籌募得超過3億港元善款 ，在香港惠及至少 43 萬名有需要人士。

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編輯：麥德銘