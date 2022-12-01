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富豪酒店羅寶文：發揮與大灣區城市協同效應　港可成區域綠色金融中心

股樓投資 16:44 2022/12/01

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香港科技大學工商管理學院，日前與可持續科技學院簽署諒解備忘錄，將致力透過教育和科技，共同開展環境、社會和管治（「ESG」）合作項目，並針對全球最迫切的環境及社會問題，合力推動可持續發展解決方案，以加速社會邁向循環經濟，並透過創新概念驅動世界實現淨零未來。 

富豪酒店（00078）副主席兼董事總經理、可持續科技學院創辦人兼學院顧問、科技大學管理學系客座教授羅寶文表示，香港作為一個戰略性的門戶，能以最大力度發揮與大灣區城市的協同效應，成為可持續投資和跨境碳交易的區域綠色金融中心。 

政務司司長陳國基說，香港作為連通環球資金和機遇的國際金融中心，在應對氣候變化為全球帶來最迫切的環境和社會挑戰上，可以擔當獨特的角色，而港府在發行綠色債券、推展綠色和可持續金融資助計劃，以至培育人才方面都一直不遺餘力，加上與相關持份者保持緊密合作，會全力將香港打造成為區內綠色及可持續發展中心。 

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撰文 : 黃卓賢

ESG 國際金融中心 綠色金融 可持續發展

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