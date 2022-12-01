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瑞銀料內地明年次季通關 另看好5隻受惠股

股樓投資 18:01 2022/12/01

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瑞銀發表報告，維持對內地明年次季通關的看法，並指出本港及內地是少數明年增長進一步高於今年的市場。瑞銀並看好5隻股份藉通關受惠，全予買入評級。該行指，這些股份分別受惠內地重開邊境，推動本土及國外旅遊市道復甦，以及成功向次級城市擴展，把握當地消費市道的增長。

【滙豐控股5】滙豐傳明年關閉逾百間英國分行 另研售新西蘭業務  詳情請看【下一頁

瑞銀推薦通關受惠股名單：

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【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

瑞銀又補充，和人流回復疫情前水平，估值吸引力下降的東南亞市場相比，投資者應關注明年內需復甦。該行指，由於有更多訊息顯示內地有意放寬檢疫測試和限制，相信當地明年第二季起或有較大幅度的開放。雖然內地病例增加帶來不確定性，惟該行相信，消費等低迷的宏觀數據可逐漸改善。綜觀整個亞洲股市，明年初期或面對美國息口向上的壓力，然而隨著有關不利因素緩和，亞洲股市明年後期有望取得較佳表現。

【騰訊700】中國傳招募騰訊阿里 協助設計芯片  詳情請看【下一頁

【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

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撰文 : 李尚毅

阿里巴巴－SW（09988） 港股

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