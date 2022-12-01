聯儲局主席放鴿緩加息　中國防疫轉向如箭在弦

聯儲局主席鮑威爾表示放緩加息步伐的合適時機可能在最快十二月出現，有關言論打壓了市場對先前因部分聯儲局官員講話而產生的鷹派預期。他暗示利率將於高位維持一段時間，明確地駁斥了市場上部分認為進取的貨幣政策緊縮摧毀經濟的觀點，並堅持經濟軟著陸的可能性。消息公佈後，美債息攜美元下挫，美匯指數再度下試105左右的水平，美股市場亦受提振。

另一方面，在中國主管抗疫工作的國務院副總理孫春蘭表示，因新冠病毒致病性減弱、以及疫苗接種普及、防控經驗的積累等正面因素，國內的疫情防控正面臨新形勢。此為中國領導層首次淡化病毒的嚴重性，而會議中亦沒有提及「動態清零」。筆者認為，這番言論正是逐步放寬防疫政策的鋪墊，加上廣州、重慶等多個城市正在解除或放鬆管控措施，相信防疫政策的轉向已如箭在弦。相關消息利好中國經濟前景預期，提振風險情緒，人民幣大幅跳升，中國和香港股市亦受到支持，相信正面影響可維持至月尾。

責任編輯︰梁浩碩

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