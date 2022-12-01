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【TSLA】Tesla上海召回逾43萬輛存在安全隱患的國產Model 3、Model Y

股市 16:31 2022/12/01

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Tesla 特斯拉（美：TSLA）旗下特斯拉（上海）自即日起，召回 43.5 萬輛國產電動汽車，涉及 14.2 萬輛 2020 年 12 月底至上月初生產的 Model 3、29.3 萬輛在去年 1 月至上月中旬生產的 Model Y。 

召回範圍內的部分車輛在從駐車狀態喚醒過程中，車輛示廓燈的軟件在初始化內部參數時可能會發生錯誤，導致車輛後部一側或兩側的示廓燈無法點亮。在黑暗環境下偶發性示廓燈不亮會降低車輛的可見度，極端情況下會增加車輛發生碰撞事故的風險，存在安全隱患。 

特斯拉（上海）將通過汽車遠程升級（OTA）技術，為召回範圍內的車輛免費升級至更高版本軟件，用戶無需到店即可完成軟件升級。對於無法通過 OTA 技術實施召回的車輛，特斯拉（上海）將通過特斯拉服務中心聯繫相關用戶，為車輛免費升級軟件，以消除安全隱患。

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編輯：胡學能

美股 汽車 軟件 上海 Tesla

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