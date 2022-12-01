【假日好去處】昂坪360 推全景車廂 低至65折早鳥價 來回纜車235元

一個懂得理財的人不代表完全不消費在娛樂方面，而是懂得更精明消費。聖誕節臨近，及早作預算及計劃行程將會可以為你節省更多。昂坪360將於12月10日正式推出全新車廂「全景纜車Crystal+」，12月9日或以前購票成人、小童及長者來回車票劃一235元，優惠期過後，成人票價為360元、小童235元及長者280元。優惠期間，包廂只需1400元，正價為2,850元。若有計劃的市民，可以趁早訂票，取得優惠。

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「全景纜車Crystal+」共有7部車廂，相信為全球同類型擁有玻璃車身和車底的纜車中，車廂內空間面積最大的纜車。於歐洲研發的「全景纜車Crystal+」全程由昂坪360的工程團隊與德國獨立專家共同監督，整個研究至生產過程共花逾2年，並由意法纜車專家主理。車廂底部及車廂四面均採用全透明強化玻璃，置身當中的乘客可看到360度的全景視野，飽覽港珠澳大橋、香港國際機場及天壇大佛等景色；此外，「全景纜車Crystal+」採用的設計，令纜車內的視野景觀超過8成，車廂幾乎全透明的設計，可全方位拍照打卡，在車廂內每個角落，均可輕易拍攝到「無瑕疵」全景照。



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在疫情期間整體客量較2018年跌7至8成，加上今年年初受疫情影響，昂坪360日關閉100日，今年較去年客數量少，預期今年仍有虧損。不過公司對整體旅遊發展感正面，認為投資有回報，期望通關後迎接旅客。記者今早11時率先試搭新車廂，當時氣溫約9度，在車廂裡面不會感到搖晃及寒冷，車廂穩定亦舒適。不過由於天氣關係，景色未及好天氣時好，市民若要拍得「靚相」，可以選擇陽光普照的日子。

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責任編輯：陳玉蓮