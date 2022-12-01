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【氫能汽車】本田擬以CR-V為基礎　2024年生產氫能汽車

科技 18:00 2022/12/01

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汽車製造商本田（Honda）行政總裁三部敏宏今年初曾表示，該企意識到氫燃料動力在未來不會成為主流，但仍保留氫燃料電池動力系統。但本田昨（30日）卻於官網宣布，計畫2024年於美國俄亥俄州生產氫燃料電池汽車。

【氫能飛機】Airbus研燃料電池發動機　擬2035年投入使用

本田宣布計畫在2024年開始，在美國俄亥俄州的性能製造中心（Performance Manufacturing Center，PMC）中，生產首款採用插電式電動汽車駕駛功能的氫燃料電池汽車。據悉，是次計劃中的氫燃料電池混力車，將以本田在美國最暢銷的SUV之一的CR-V車型，為設計基礎。用家在日常通勤或不需跨城市時，可採用純電動駕駛。在一些較為短途的跨城市旅行中，即使使用氫燃料，仍可實現零排放駕駛。

該企指，氫燃料電池車將是本田重點戰略的一部分。到2040年，純電動汽車與氫燃料電池車，將會佔據本田全球汽車銷量的100%。惟續航里程等相關的車輛具體數據，以及具體推出時間，仍有待本田公布。

【航天科技】勞斯萊斯夥航空公司easyJet　研氫噴氣引擎　

【電動車】Tesla擬重新設計Model 3　降低生產成本

責任編輯：殷凱怡

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