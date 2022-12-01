【香港零售】10月零售銷貨額按年升3.9%　遠勝市場預期

▲ 10月的零售業總銷貨價值的臨時估計為319億元，較上年同月上升3.9%。（資料圖片）

政府統計處發表最新的零售業銷貨額數字，10月的零售業總銷貨價值的臨時估計為319億元，較上年同月上升3.9%，遠勝市場預期下跌2.1%。

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在10月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔10.7%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為34億元，較上年同月上升34.7%。

扣除其間價格變動後，今年10月的零售業總銷貨數量的臨時估計較上年同月上升2.4%。與上年同期比較，今年首10個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌3.5%。

珠寶鐘錶升幅最大

按主要類別分析，今年年10月與上年同月比較，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升11.4%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值上升13.6%）；其他未分類消費品（上升2.2%）；食品、酒類飲品及煙草（上升2.1%）；藥物及化妝品（上升5.9%）；汽車及汽車零件（上升57.6%）；燃料（上升5.3%）；書報、文具及禮品（上升36.3%）；中藥（上升8.3%）；以及眼鏡店（上升3.8%）。



另一方面，超級市場貨品的銷貨價值下跌2.7%。其次為百貨公司貨品（銷貨價值下跌17.1%）；服裝（下跌5.8%）；傢具及固定裝置（下跌5.7%）；以及鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌3.7%）。

得益於新一輪消費券

政府發言人表示，隨着政府發放新一輪消費券，10月的零售業總銷貨價值按年升幅加快。不少類別零售商的業務都見改善，其中耐用消費品和珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷售錄得雙位數升幅。



展望未來，發言人指出勞工市場情況改善及消費券計劃將繼續支持零售業，儘管金融狀況收緊會部分抵銷這些影響。而且，只要本地疫情維持受控，各項限制措施能有序放寬，與消費相關活動應會逐漸重拾動力。

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責任編輯：李智美