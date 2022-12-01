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【K-pop】韓國SM娛樂擬新加坡設東南亞總部　管理印尼、越南及泰國合資企業

股市 16:12 2022/12/01

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【K-pop】韓國SM娛樂擬新加坡設東南亞總部　管理印尼、越南及泰國合資企業

韓國流行音樂K-pop全球影響力強勁，有外電指，少女時代、Super Junior等知名團體的經紀公司韓國SM娛樂擬在新加坡設立東南亞總部。

報道指，韓國SM娛樂位於新加坡的東南亞總部將管理印尼、越南和泰國合資企業，並與韓國總部就其他相關企業和計劃進行溝通。

SM娛樂：將招聘更多星本地人才

SM娛樂拒絕透露在新加坡的擴張投資金額，但表示正在招聘更多本地人才，增加全職員工的數量，並在考慮招聘當地本科生或應屆畢業生進行實習。報道指，SM娛樂還計劃在新加坡開展零售業務，包括咖啡店、商店及快閃店。

SM娛樂表示，不僅計劃擴展到東南亞其他地區，同時有意發展到中東等。SM娛樂著力發展東南亞足跡，目前其印尼分公司已為Super Junior 的崔始源贏得撈麵母企喜達（Mie Sedaap）、及食品調味品牌Sasa ；同時為NCT Dream贏得護膚品牌Somethinc 及健康食品Lemonilo 等品牌代言。

創始人李秀滿稱有意創建K-pop組合新加坡分支

SM娛樂創始人李秀滿在上接受外電採訪時表示，公司通過他開發的「文化技術」系統招募和培養人才，通過該系統，有潛力的歌手和舞者將經歷四個階段：選角、培訓，營銷/管理和生產。

Lee 補充說，如果有機會，他有意組建一個K-pop 組合 NCT Singapore，但目前尚不清楚計劃是否正在進行中。

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