【購物調查】節日送禮港人最愛買咩？SHOPLINE調查：大閘蟹、面膜都榜上有名

開網店平台SHOPLINE公布《2022 香港開店白皮書》，發現香港店家在第四季年度銷售旺季的平均營業額，比全年平均數高19%至43%不等，經整合去年第四季香港商戶銷售數據，揭示各類別中頭五位最暢銷商品。

《白皮書》顯示，SHOPLINE 香港商戶中飲食產品類別的網店訂單量排名第一。去年第四季飲食產品類別中，最受歡迎的產品為「蘿蔔糕禮券」，市民或趁年底推出禮券優惠時，購入熱門的賀年食品，及早為農曆新年做好準備。第2、3位分別為「進口水果」及「大閘蟹」。保健養生的健康產品「蟲草產品」及「魚油丸」則分別佔據第4及5位。

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美妝保養產品類別的五大最高銷量產品之中，最受歡迎產品則為「指甲貼」，第2至第5位分別為「素顏霜」、「香薰擴香瓶」、「面膜」、「補水膠囊」，當中三項均是護膚及底妝產品。值得一提的是美妝保養為《白皮書》2020 vs 2021 網店產業增長第二位的網店產業，一年間增長達101%。

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另外，從去年第四季訂單高峰日子的數據可見，傳統的減價日子「雙11」、「除夕」及「黑色星期五（Black Friday）」為最熱門節日銷售三甲；另一方面，10月1日國慶假期及12月1 日（去年為聖誕前的最後一個星期五）都是訂單高峰期，可見不少顧客均會留意於這些日子推出的特別優惠，並於當日下單。而訂單高峰時間為晚上11時及下午4至5 時。

除此之外，產品價格也可能是港人落實購買決定的考慮因素。SHOPLINE分析去年最高銷量的禮品組合價格分布，當中42.6%顧客均選擇購買200元以下的禮品組合，1,000元或以下佔近77.6% 。SHOPLINE建議商戶可參照熱門入手價格，推出更多不同價錢的禮品組合，讓顧客在決定購買交換禮物或抽獎禮物時，有更多相宜選擇，增加購買機會。

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