【網絡安全】員工未註冊裝置登錄工作平台　增混合工作網絡安全風險

▲ 最常見的三大網絡安全事故類型為惡意軟件、網絡釣魚和阻斷服務攻擊（Denial of Service, DoS）。（資料圖片）

疫情使混合工作模式成為常態，讓員工在任何地方都可工作，當中亦有一些網絡安全風險需多加留意及防範。思科（Cisco）發布的《我的位置，我的裝置：混合工作的新網絡安全挑戰》報告指出，員工使用未註冊的裝置登錄工作平台，將會使香港企業增加網絡安全風險。

思科委託獨立市場調查公司訪問了全球6,700名負責網絡安全的企業和IT主管， 當中84%香港受訪者指出，其員工有使用未註冊的裝置登錄工作平台；約68%就表示，其員工每天使用未註冊裝置的辦公時間，至少達工時的10%。

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89%香港受訪者則認為，在混合工作模式下，遙距登錄會增加網絡安全事故的風險，反映網絡安全主管清楚知悉使用未註冊裝置的相關風險。

使用多個網絡 登錄工作平台

此外，如果員工透過家中、咖啡店，甚至超市等多個網絡登錄工作平台，情況會更為複雜。約90%香港受訪者表示，他們的員工至少使用兩個網絡登錄工作平台，28%更表示其員工使用超過5個網絡。

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約38%香港受訪者就表示，在過去12個月內曾經歷網絡安全事故，其中最常見的三大網絡安全事故類型為惡意軟件、網絡釣魚和阻斷服務攻擊（Denial of Service, DoS）。在受網絡安全事故影響的受訪者中，73%表示損失超過10萬美元（約78萬港元），41%則表示損失超過50萬美元（約390萬港元）。

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責任編輯：陳卓賢