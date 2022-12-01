【生活成本】新加坡紐約成全球生活成本最高城市　172個城市中香港排第幾？

經濟和商業研究、預測和分析機構經濟學人智庫今天（1日）發布數據顯示，由於俄烏戰爭以及新冠肺炎疫情的限制措施持續，供應鏈受到影響，尤其是能源和食品行業，全球主要城市的生活成本飆升。最新調查新加坡紐約雙雙成全球生活成本最高城市，其中新加坡已是10年內第8次佔據榜首，紐約則首度同列第一位。

經濟學人智庫《全球生活成本調查》指數所覆蓋的172個城市的物價，按當地貨幣計算平均上漲了8.1%，這是自此調查開始收集數據以來20年內的最高值。今年的調查數據收集於8月16日至9月16日期間。

同場加映：【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

報告指出，紐約今年因美元走強而排名上升，新加坡的生活成本則持續高企。由於新加坡政府嚴格控制汽車數量，其交通成本為世界之最。鑒於新加坡是商業投資的首選之地，其服裝、煙酒類物價也為世界之最。

去年居首位的特拉維夫被新加坡和紐約取代，目前排名第三。敘利亞的大馬士革和利比亞的黎波里仍然是全球生活成本最低的城市。

在《調查》中，58個亞洲城市的物價略有上升，以當地貨幣計價平均上漲4.5%。受政府政策和匯率變動的影響，亞洲城市在排名中的表現差異很大。

日本的東京和大阪受到低利率和日元貶值的影響，排名降幅最大，分別下降了24位和33位。對於南韓、新西蘭和中國台灣等其他亞太發達國家和地區的大多數城市來說，排名也有所下降，但澳洲強勁的大宗商品出口提振了澳元，其各大城市的排名因此上升。悉尼在今年的排名中上升了4位，位列前十，而中國香港上升了一位，進入前4位。

生活成本最高的10個城市：

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

亞洲發展中國家城市的排名變化也不盡相同。中國物價最高的6個城市的排名都有所上升，上海的排名最高，位列第20位。然而，廣州、天津、武漢等其他13個中國城市的排名平均下降了6位。

由於斯里蘭卡出現債務違約，其貨幣和物價均受打擊，首都科倫坡的排名因此也下降。巴基斯坦的卡拉奇仍然是亞洲生活成本最低的城市，其次是印度的艾哈邁達巴德、清奈和班加羅爾。

在全球範圍內，汽油價格上漲最快（如同2021 年的情況），以當地貨幣計算飆升了 22%。電力、食品和基本家庭用品等公用事業的價格也迅速上漲。相比之下，娛樂產品和服務的價格下挫，這可能反映了消費者將支出集中在必需品上，而減少了對娛樂產品和服務的需求。上述統計不包括繼續遭受惡性通脹影響的卡拉卡斯。伊斯坦堡、布宜諾斯艾利斯和德黑蘭等其他城市也受累於極高的通脹。

同場加映：【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機